台中西區福德祠深夜火警 監視器錄下未成年人燃香

忠誠福德祠主委童來成表示，「昨（26）天大概10時40分，有里長通知我福德祠火災，我趕過來就看到已經陷入火海了，消防人員救完火以後通知我到派出所去做筆錄。」

熊熊大火將整座土地公廟吞噬，現場不斷傳出爆炸聲，消防隊獲報趕往現場救援。台中市西區忠誠福德祠昨天深夜突然起火燃燒，現場濃濃黑煙直竄天際，消防人員趕抵後緊急拉水線搶救，火勢很快就被壓制下來，在晚間11時將火勢撲滅，所幸當時廟內無人，沒有造成人員傷亡。

廣告 廣告

廟方人員表示，調閱監視器發現，有2名未成年人疑似點燃香後廟內就竄出火光；火調人員正在調查中，詳細起火原因仍有待調查。

更多公視新聞網報導

宜蘭礁溪電鍍廠發生火警 消防獲報灌救無人受困

桃園市整排水溝內冒火 警消搶救半小時後撲滅

國1北上2088路客運突起火 43乘客及時疏散無傷亡

