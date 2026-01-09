台中西區隱藏版咖啡～走進民宅一樓竟有絕美室內天井！泰雅族老闆的職人手沖咖啡

台中｜ SUMUGAGA COFFEE ROASTERS

這間一直是很想來用餐的咖啡店，還沒來之前一直覺得店名也太特別！sumugaga就是泰雅族話『祖先流傳下來的話』的意思，和來自苗栗的泰雅族老闆小聊一下，他們說吃到好吃的東西也會說sumugaga這句話，才會得到祖先的保佑。

店內整個木質調，一兩個人來可以選擇坐吧台前面，可以看工作人員調製咖啡也是一種享受

店內有自己的烘豆機

也有販售自己的咖啡豆

中間有一個工作吧台，應該是教學使用

店內後方別有洞天，天井的設計用一個帆布罩著，讓落下的光線瞬間柔和起來，坐在這裡很可以，都捨不得走了

吧台一景

sumugaga菜單（攝於2025.11）

店內就是咖啡、小點心為主

摩卡吐司 淺焙 or 深焙

吐司選擇深焙。結合濃縮咖啡香醇的口味，整體呈現甘苦合一的感受。吐司的口感很像生吐司很軟嫩

酥軟的口感，會先烤過

費南雪：中焙 or 深焙

當天選擇中焙的口味，吃起來稍微會有一點焦香的感受。一定要趁熱吃會有外酥內軟的口感，很好吃耶！都覺得一個不夠

這兩個小點心都可以點來吃

Flavour Boat咖啡冰淇淋

選用特製的馬告香草冰淇淋，結合濃縮咖啡，整體吃起來有種淡淡的柑橘甜味。服務生有特別介紹他們的咖啡是煮好後冷卻讓他降低到5度，再把冰淇淋放進去咖啡內。和一般affogato的做法不太一樣。整個咖啡喝起來有點凝固不會流動，但和冰淇淋一起吃起來很像慕斯的感受，非常特別，很推薦可以點來喝

以上就是在sumugaga用餐的食記，真的很喜歡他們的環境氛圍，還有那杯讓人印象深刻的咖啡冰淇淋。也很多上班族會路過來外帶，過陣子經過再來品嚐他們其他單品。以上食記分享給大家囉。

SUMUGAGA COFFEE ROASTERS

地址：臺中市西區大全街56-3號1樓

營業時間：10:00-19:00 ; 二三公休

IG：https://www.instagram.com/sumugaga_coffee/

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘