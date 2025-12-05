台中西區 :台北知名早午餐搬到台中，老宅裡的可頌早餐盤

從台北赤峰街搬入台中老宅裡！好吃嗎？聽說可頌很厲害，不浮誇，吃過的朋友都說還不錯。直到最近朋友突然來電話問有空嗎？我們去吃早午餐，你找店。PA笑問到底誰約誰吃飯啦！自己交的女朋友要認命，我說去 產出，好友：那啥？算了有聽沒懂，丟地圖來！女子約會就是這麼隨興。

產出 The Food

地址：臺中市西區大忠南街86巷7號

電話：04 2376 0898

營業時間：10:00–17:30（週二休，可預約訂位）

老宅系早午餐

產出要轉移到台中時就在IG熱燒了一段時間，進入台中之後我按耐衝動，直到最近才跟朋友一起去吃飯。台中的老宅外觀很樸實，裝潢著門面之外，巷子有點小，需要找一下。

空間環境：老宅結構×歐式洋派懷舊感

出門前先打電話問了一下有空位嗎，兩位才出門。店員將我們安排在靠前面雙人座位區。沒多久這裡就客滿了，生意依然很好，需要餐具或水都請自己來！座位不多，整體空間保留著原本的地磚，放上大圓桌與長方桌之外，邊邊還有一組浪漫的沙發區，沿著牆壁往結帳區則是雙人區，周圍牆壁也有重新粉刷。

中間的那個燈架很復古，這裡點餐方式 QR點餐，餐後櫃檯結帳

早午餐盤：可頌與可頌

想知道到底多紅！赤峰街紅牌（可頌）$260

可頌帶著酥鬆口感，一咬下細膩的奶油香氣在麵包體裡面迸裂出來，包夾著蔬菜與去骨雞腿。雞腿排的邊緣帶著焦脆偏乾，中間部位就還好，大口咬下說真的很過癮，也很會掉。肉塊一直跟著咬咬從旁邊滑來滑去，醬汁酸甜酸甜是蔓越莓，兩個很契合！嫩蛋標準。

晨曦鮭魚饗宴 $300

想淑女一點就點早餐盤吧，鮭魚搭配起司、酥香馬鈴薯塊、嫩煎蛋與沙拉

飲料 拿鐵。另一杯？忘了，朋友好像點優格類的飲品，粉粉的顏色很美

我覺得可頌好吃，餐點整體沒有特別驚豔都在可接受範圍，後來看到隔壁桌有人點漢堡，看起來更很好吃的樣子，哈哈哈（果然別人點的都比較好吃）。當天環境光偏黃，加上桌上的燈也是黃燈，卻在我們都吃一半才發現燈可以變成白光耶，剛入座就應該多玩幾下才對！





