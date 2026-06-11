台中西屯下午茶甜點新選擇 貓掌鬆餅與手作餅乾打造療癒午後時光

台中西屯咖啡廳將貓元素結合手作甜點，打造沒有真貓也療癒的下午茶空間（圖／業者提供）

美食中心/綜合報導

貓咪元素融入甜點 打造西屯下午茶打卡新亮點

想在台中找一處能放慢步調、靜靜享受手作甜點的療癒空間，位於西屯區的貓影咖啡坊或許正是一個別具新意的選擇。店內雖然沒有真貓，卻處處可見「貓影」：貓型厚片吐司、貓掌鬆餅、貓咪杯盤、公仔擺飾與拍照配件，讓喜歡貓咪的顧客，在不受動物毛髮影響的環境中，感受溫馨可愛的下午茶時光。結合天然酵母麵包、手作甜點、精品咖啡與早午餐，這間可愛的台中西屯主題咖啡廳，正逐漸成為周遭居民、旅客在午後放鬆療癒身心的人氣去處之一。

廣告 廣告

這間西屯手作咖啡廳以「有貓影、無實貓」為概念，結合貓系裝潢、造型甜點與咖啡飲品，打造適合放鬆休憩的午後空間（圖／業者提供）

從手作烘焙經驗出發 延伸西屯質感咖啡甜點店

貓影咖啡坊開幕於2025年12月，經營團隊原本在埔里經營客製化蛋糕與麵包店，已有十多年基礎。這間台中下午茶甜點店的團隊成員長期投入烘焙產業超過二十年，分別負責蛋糕、麵包與咖啡，如今也將專業延伸至咖啡、飲品與早午餐領域。提到「貓影」這個趣味性十足的名稱，店主笑著說，近年來貓咪咖啡廳非常流行，但她本身卻對貓過敏，於是便靈機一動，決定反向切入，以貓咪的身影代替實體動物，打造一間沒有貓、卻無處不是貓的西屯特色咖啡廳。

季節水果茶使用鳳梨、百香果、洛神花與金桔等食材熬煮，依季節會變換些許水果呈現，西屯手作下午茶中的清爽自然果香（圖／業者提供）

西屯輕食下午茶推薦 厚片、手沖咖啡與季節果茶

在餐點安排上，這間西屯咖啡甜點店延續團隊一貫的手作風格，從天然酵母麵包、貓型厚片吐司（70元起）、貓掌鬆餅，到手沖咖啡、冰滴咖啡、水果茶與溫沙拉排餐，都盡量做得健康簡單、有記憶點，此外，店內也提供貓型手作餅乾，延續貓咪視覺元素，適合作為下午茶點心或外帶小禮。店主介紹，店內使用的果醬多由團隊自製，講求低糖、少負擔；咖啡則嚴選淺中焙的咖啡豆，依不同豆種的特性調整沖煮方式，讓消費者在西屯區享用下午茶時，能充分沉浸在食材本身的香氣層次中。

貓影蛋糕使用日本麵粉、日本上白糖與玄米油製作，並以貓元素杯盤盛裝（圖／業者提供）

以複合式經營回應成本挑戰 打造西屯手作甜點新選擇

面對奶油等原物料一路上漲，做烘焙變得越來越不容易，貓影咖啡坊也在摸索中慢慢調整方向，希望能透過複合式餐飲的模式，在降低成本壓力的同時，讓上門的顧客可以自在品嚐美食、啜飲咖啡，度過一段舒服又愜意的時間。未來，品牌也將持續依顧客回饋優化產品與服務，拓展更多年齡層客群，讓這間台中西屯人氣咖啡廳成為日常休憩、享受甜點與早午餐聚會的全新選擇。

以下整理常見造訪與餐點相關問題 提供讀者參考



Q1：前往店面時，附近有哪些比較好辨識的地標？

A：這間西屯特色下午茶咖啡廳位於臺中市西屯區漢口路二段 131-5 號，距離科博館約5分鐘車程。初次造訪可先以漢口路二段為主要定位，再留意大信街街口周邊店面招牌。



Q2：貓掌鬆餅只有甜口味嗎？

A：貓掌鬆餅除了常見甜口味，也有鹹口味選擇，例如加入花椒粉、起司塊等元素，適合不想吃太甜、偏好鹹香風味的顧客。



Q3：可以帶寵物一起進店嗎？

A：店內採寵物友善原則，但為顧及其他客人的用餐感受，1樓寵物需關籠入內。建議造訪前可先向店家確認當日座位與入店規範。



Q4：店內茶飲有哪些選擇？

A：茶飲品項會依店內規劃定期更換，目前包含杉林溪高山茶、紅玉茶等選擇，適合想避開咖啡因濃烈口感、偏好清爽茶香的顧客。



貓影咖啡坊

聯絡電話：0975-007-959

營業時間：08:00–17:00（週日公休）

地址：臺中市西屯區漢口路二段131-5號

官方 Facebook：https://rink.cc/bo283

官方 Instagram：https://rink.cc/tjibf

Google 地圖：https://rink.cc/z94ey

支付方式：現金

（最新資訊請以商家公告為準）