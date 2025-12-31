台中西屯傳隨機攻擊！公園內運動突遭黑衣男毆打 警趕抵已逃逸

記者林意筑／台中報導

台中市西屯區文修公園驚傳隨機攻擊事件。（圖／翻攝自臉書臉書社團「台中市西屯區大小事社團」）

台中市西屯區驚傳隨機攻擊事件！昨（30）日傍晚6時許，有民眾在文修公園內活動時，突然遭一名身穿黑衣外套的男子攻擊，嚇得民眾緊急通報警方到場處理，但員警趕抵時黑衣男早已逃離現場。後續警方擴大查緝偵辦，目前已掌握犯嫌逃離方向，身份尚在了解中，至於案件詳情有待進一步調查釐清。

有網友在臉書地方社團「台中市西屯區大小事社團」中發文，稱昨日晚間6時10分許，有名身穿黑色外套、身高約180公分身材壯碩的男子前往文修公園，趁民眾活動時湊上前突然出手攻擊，「以為是人家打架，上前瞧瞧時犯嫌就跑了，遭攻擊的民眾表示對方是隨機攻擊」，同時通報110到場處理。

警方獲報後趕抵現場，但黑衣男傷人後早已逃離現場不見蹤影，警方受理後擴大調閱監視器釐清案情，目前已掌握犯嫌逃離方向，身份尚在了解中。隨機攻擊事件曝光後，有網友留言表示，「太可怕了！」、「每天幾乎都會帶小孩去這個公園玩，沒想到會發生隨機攻擊事件」、「現在出門感覺都要帶上辣椒水防身」、「這公園許多家長都會去遛小孩，記得攜帶辣椒水防身，萬一對方有刀就糟糕了！」

不良行為，請勿模仿！

