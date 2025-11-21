台中西屯區中式麵館 用紅燒湯熬6小時 只為煮出家鄉味

台中手工牛肉麵，原盅原味紅燒湯頭，職人級濃香滋味（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

美食中心/綜合報導

西屯美食：低調登場的台中麵食專賣店 用一碗湯打動熟客的胃

吃膩了每家都像複製貼上的麵館？這間漢口路上的小店，用一碗碗現煮湯頭，把日常餐桌重新煮出了人情味。

在台中西屯的漢口路上，有間讓人一試就上癮的隱藏版美食萬家粉、麵館。不是什麼連鎖品牌，也沒請網紅拍片，但這間台中麵食專賣店卻靠著真材實料與職人精神，成為不少老饕心中的「那一間牛肉麵店」。

店裡的紅燒湯頭每天現熬，香氣濃郁得像是在呼喚你的味蕾，麵條則Q彈得像初戀。就像一位在地人說的：「這是我在台中西屯牛肉麵界裡喝過最有家的味道。」

廣告 廣告

西屯中式麵食推薦，湯麵乾拌麵一次滿足，人氣美食不藏私（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

台中西屯牛肉麵：不是大鍋路線 每碗都是獨立修行的湯魂

要說萬家粉、麵館最讓人著迷的，絕對是那碗有溫度的紅燒牛肉麵。這裡的獨門湯頭走職人路線，一碗一盅現煮，熬湯六小時起跳，選用半筋半肉的完美比例，入口軟嫩又帶嚼勁，湯頭濃郁卻不膩。



據說這種做法，是闆娘從江西家鄉學來的瓦罐湯概念，想法簡單：「每個人都該有屬於自己的那碗湯。」而這碗湯，也成了不少家庭口中的西屯區隱藏版美食。更有常客邊喝邊感嘆：「這樣的誠意，現在在台中中式餐廳推薦名單裡真不多見了。」

西屯平價麵館推薦，現做手工辣醬香氣十足，老饕一吃就愛上（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

西屯人氣皮蛋麵：麵不是隨便煮 連辣醬都能讓人想外帶

除了牛肉麵，這裡的乾拌系列也超有戲，最具代表性的，非那碗西屯人氣皮蛋麵莫屬皮蛋與炸醬完美融合，香濃卻不膩口，拌開瞬間整碗都在發光。再加上闆娘親炒的自製辣椒與爽脆酸菜，一口入魂、辣香帶勁，讓人瞬間理解什麼叫「台中必吃炸醬麵」。



還有那一盤盤滷味，每天現滷、香氣逼人，粉條Q彈到懷疑是不是偷偷健身過。最佛心的莫過於，加麵兩倍只要10塊！難怪不少客人笑說：「這價格太不合理，闆娘根本是拿良心在經營。」說真的，這麼佛心的西屯乾拌麵推薦店，你以為還找得到幾間？

西屯人氣麵店品項豐富，每一餐都能有不同搭配（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

西屯寵物友善餐廳：毛孩能陪吃、外送能點 這不就是理想型？

別看這間店樸素，服務可是非常現代化：現金、台灣Pay、全支付通通來；不想出門？直接點 Uber Eats、foodpanda，當然少不了成為西屯外送美食的愛用戶首選。更棒的是，只要毛孩牽好繩，就能一起內用，實實在在是一家暖心的西屯寵物友善餐廳。



有客人開玩笑說：「連我家狗都比我早知道這家店的存在。」——這句話聽起來雖搞笑，卻完美詮釋了《萬家粉、麵館》那份讓人「一試成主顧」的親切感。



你也會想問的幾件事：那些藏在一碗湯後面的細節



Q1：這間店的湯頭真的都是一碗一盅現煮嗎？

是的，真的是「一碗一盅」，主理人堅持每一盅都按照比例與時間熬煮六小時以上，雖然費工，但也因此每碗紅燒牛肉麵的風味都能維持穩定，是牛肉麵店中少見的職人工法。



Q2：除了牛肉麵，這間台中中式麵食館還有什麼推薦？

必點的還有皮蛋炸醬麵與肉餅湯，尤其皮蛋麵是「西屯人氣皮蛋麵」等級，濃郁又開胃，搭配手炒辣醬直接升級成記憶中的味道。豬肝湯與粉條系列也是熟客口耳相傳的私房菜。



Q3：帶毛小孩可以一起進去用餐嗎？

當然歡迎！只要牽繩不打擾他人，就能讓毛孩落地陪你一起吃飯。這也是不少在地人推薦的西屯寵物友善空間，連毛孩都吃得安心，這家店的親切度真的滿分。



Q4：這樣的手工料理價格會不會偏高？

反而不會。像加麵只要 10 元、份量是雙倍；滷味與小菜也走平實定價，整體價格是非常親民的。



《萬家粉、麵館》

地址：臺中市西屯區漢口路二段63號

連絡電話：04-2314-8569

官方FB：https://rink.cc/gqft2

官方IG：https://rink.cc/9rvcu

官方Threads：https://rink.cc/x1sqk

Google地圖：https://rink.cc/2zp6m

（最新資訊請以商家公告為準）