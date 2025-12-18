台中西屯國安公托開幕 媽媽市長：「生育好宅」是年輕家庭的最強後盾

台中市第六處好宅公托西屯國安公托十八日歡慶開幕。（記者楊文琳攝）

記者楊文琳／台中報導

台中市西屯國安公托十八日歡慶開幕，媽媽市長盧秀燕開心宣布，這是台中市第六處好宅公托。為了鼓勵年輕人生養，台中市公托數量不但超越九倍增，新婚兩年內夫妻及育有未滿六歲子女的家庭入住好宅比率更達百分之十四點七，趕過中央百分之五的目標，打造育兒家庭的幸福好宅，更是送給市民最溫暖的耶誕禮物。

盧市長表示，身為六都唯一女性市長，她知道養兒育女不容易，因此特別理解育兒家庭的需求，當時二十九個行政區僅有五個公托，所以市府積極盤點餘裕公有空間增設公托，不僅品質好、價錢更便宜，每個月僅需自付一大言五百元，其餘由政府負擔，為剛在社會立足的家長降低經濟負擔。

盧市長指出，她上任之前全市僅有五處公托，在中央、議員支持以及市府團隊共同努力下，如今已達四十七處，公托數量超越九倍增，共可收托一千三百七十一名嬰幼兒。接下來，還有太平、大肚等公托開辦，未來將達六十處，讓幸福邁向十倍增！