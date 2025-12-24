台中西屯死亡車禍！女騎士遭聯結車當場輾斃 臟器外露送醫不治

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

台中市西屯區環中路一段、近中清路二段的果菜市場前，昨（23）日傍晚發生一起重大死亡車禍。57歲吳姓女騎士自果菜市場大門騎出切入車道時，與46歲謝姓男子駕駛的聯結車發生碰撞，吳女倒地後遭捲入車底輾過，當場失去生命跡象，送醫搶救後仍宣告不治。

吳姓女騎士與謝姓男子駕駛的聯結車發生碰撞，吳女倒地後遭捲入車底輾過，當場失去生命跡象。（示意圖／unsplash）

事故發生於晚間6時左右。台中市警第六分局表示，謝男當時沿環中路一段直行，與機車騎士吳女碰撞，謝男持有合法駕照，且無酒駕或吸毒情形。警方初步研判，吳女疑似未確認來車，騎出市場後直接切入車道，遭聯結車側邊撞擊。

監視器畫面顯示，吳女未在路邊停等，即直接騎入車道，碰撞後倒地遭輾過。事故發生後，謝男立即停車並開啟雙黃燈示警。台中市消防局獲報後，派遣水湳及大雅分隊共2車5人到場救援，發現吳女已無呼吸心跳，緊急送往清泉醫院搶救仍回天乏術。

謝男向警方說明，事發路段因鄰近果菜市場，車流頻繁且未設置紅綠燈，機車經常突然轉出；他當時車速不快也已預留空間給機車通行，但吳女突然出現，雖立即踩煞車但仍來不及閃避。

警方經封鎖現場採證，並調閱周邊監視器與聯結車行車紀錄器後，將報請台中地檢署檢察官相驗，釐清確切死因與肇事責任，全案暫依過失致死方向偵辦。

