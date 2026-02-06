▲台中西屯豪宅、汽車遭彈擊 男子辯只是好玩（圖/記者鄧力軍翻攝）

[NOWnews今日新聞] 台中市於今年1月中旬，水湳經貿園區週邊發生出租住宅及停放車輛遭鋼珠彈射擊毀損案件，經媒體報導引發地方住戶關注；臺中市政府警察局第六分局接獲報案後，即將本案列為重點案件全力偵辦，經積極蒐證、分析比對，鎖定33歲劉姓男子並在前天查緝到案，他辯稱只是因為「好玩」，否認有特定犯案動機。第六分局警方警訊後依刑法毀損及恐嚇公眾等罪嫌，移送臺中地方檢察署偵辦。

警方表示，案發地點位於水湳經貿園區週邊出租住宅，於今年1月中旬遭不明人士對出租住宅陽台玻璃及週邊停放車輛玻璃以鋼珠彈射擊，造成2輛汽車車身受損，3樓及7樓陽台強化玻璃碎裂毀損。警方接獲報案，除立即派員前往現場採證外，並縝密調閱周邊監視器，查知劉姓男子涉有重嫌，經報請臺中地檢署指揮偵辦後，持搜索票順利將其查獲到案並查扣空氣槍等犯罪工具。

劉男到案後供稱只是「一時好玩才站在對街試射」，否認有特定犯案動機，但警方對其說法仍持保留態度，將持續釐清實際動機。第六分局強調，對於任何影響居民安全、造成社會不安之不法行為，警方必定追查到底、依法嚴辦，絕不輕縱。



