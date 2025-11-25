台中西屯211坪自地自建透天別墅豪邸！讓一家九口、三代同堂的新生活張弛有致
編輯 Jessie Chang｜圖片提供 欣磐石建築.空間規劃事務所
小編帶你看好宅
位於台中西屯區的 211 坪自地透天別墅豪邸，居住成員包含兩位長輩、四位大人與三名小孩，三代同堂共九口人。欣磐石建築・空間規劃事務所以灰色調打造沉穩低調的建築外觀，並以奢華精緻的設計語彙鋪陳室內空間，形塑一家九口共享的靜奢日常居所。
由於建築地基正對公園綠意，在整體建築的規劃上，選擇以大面開窗展開視野，消弭建築與綠意間的界線。建築一樓先透過寬敞的車庫迎接歸家的人們，也讓心愛的豪車能被妥善安置，更為建築內部築起一道隱私的緩衝。二樓則為供領域，半開放式設計串連客、餐、廚三者，凸顯雙面採光優勢，也放大空間尺度，視覺更顯大器奢華。
客廳電視牆以半高深色石材打造，並與沙發背牆的白色石紋相互呼應，形成沉穩而平衡的視覺對比。天花以凹槽勾勒邊框，內嵌線燈散發柔和暖光，營造內斂舒適的氛圍。餐廳以一張寬敞的圓桌為核心，象徵闔家團圓的吉祥寓意，天花燈飾亦以圓形造型呼應，彰顯大家族的氣度。廚房則以金框玻璃拉門做為分界，既能阻隔油煙，又不遮擋光線，使空間保持明亮通透。廚房內除了完善的操作檯面，亦規劃一座白色中島，為日常休憩與輕食提供更多可能，也能作為料理時的延伸工作檯。三至五樓則屬私人領域，分層規劃滿足三代同堂的生活需求，輕鬆擁有張弛有度的生活步調。
小編的最愛
因屋主熱愛收藏玉石，設計師特別選用綠玉石磁磚鋪陳地坪，與屋主的珍藏彼此呼應，溫潤優雅的白色紋理，注入絲滑雅韻，讓奢華質感自然融入日常生活之中，展現不凡的藝術氣息。
欣磐石建築.空間規劃事務所／羅仕哲
地址：台中市西屯區四川路32號
電話：04-23177268
Email：cs.design@msa.hinet.net
網站：http://www.cs-design.com.tw/
