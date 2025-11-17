台中西屯區「凌晨惡煞炸街」事件鬧大！一群人駕駛多輛進口車在寶慶街與西屯路一帶不斷踩油門製造噪音，吵醒附近居民。45歲陳姓住戶被打倒在馬路中央，所幸警方及時到場處理，8名嫌犯最終全數落網，依恐嚇、傷害及聚眾鬥毆罪移送偵辦。第六分局長周俊銘表示：「本案將以組織犯罪偵辦，並追查幕後犯罪集團及主嫌。」這8名惡煞在街道繞行製造噪音，還圍毆前來勸阻的住戶，行為實在無法無天！

台中西屯8惡煞「炸街」 住戶持滅火器勸阻遭圍毆重傷。(圖／Threads @tang_185_)

凌晨惡煞炸街事件在台中西屯區引發暴力衝突，一名45歲陳姓住戶因受不了噪音干擾而持滅火器前往勸阻，卻遭到6名惡煞持鋁棒圍毆。事發於17日凌晨約2點，一群人駕駛多輛進口車在寶慶街與西屯路一帶不斷踩油門製造噪音，吵醒附近居民。陳姓住戶被打倒在馬路中央，所幸警方及時到場處理，8名嫌犯最終全數落網，依恐嚇、傷害及聚眾鬥毆罪移送偵辦。

西屯8惡煞「炸街」 住戶持滅火器勸阻遭圍毆。(圖／Threads @tang_185_)

事發當晚約凌晨1點多，多輛黑色及白色進口車在台中西屯區寶慶街與西屯路一帶不斷繞行，猛踩油門製造轟隆隆的引擎聲，再加上排氣管的破管爆裂聲，噪音充斥整個街區。有住戶從高處拍攝到，這群人不斷在街區繞行，吵醒了許多隔天需要上班上課的居民。

面對嚴重的噪音干擾，45歲陳姓住戶忍無可忍，拿著滅火器下樓勸阻，對著白色進口轎車噴灑，宣洩被吵醒的怒氣。然而，車上的惡煞不但沒有收斂，反而下車持鋁棒對住戶展開暴力攻擊。監視器畫面顯示，至少6人當場圍毆住戶，形成6打1的局面。陳姓住戶被打到雙手抱頭，無力抵抗，即使倒在地上，惡煞們仍繼續毆打。

西屯8惡煞「炸街」 住戶持滅火器勸阻遭圍毆。(圖／Threads @tang_185_)

陳姓住戶趁空檔起身，試圖躲進惡煞的轎車逃命，但對方將車門卡住，繼續朝駕駛座揮棒。隨後，惡煞將住戶拽下車後丟包，有人開車落跑，有人躲進運兵車，在警車到達前紛紛離開現場。

警方到達現場時，發現陳姓住戶全身是傷，趴在網狀線上等待救援。經調查發現，這些惡煞一開始就聚集在路口，有人甚至違停在行人穿越線上。現場至少有5輛車，參與毆打的有6人。警方沿途先逮捕了5人，17日下午又拘捕3人，總共8人全部落網。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

◎反校園霸凌專線：1953

◎反職場霸凌專線：1955

◎法律扶助基金會：(02)412-8518

第六分局長周俊銘表示，這些嫌犯已依傷害、恐嚇及聚眾鬥毆罪移送，本案將以組織犯罪偵辦，並追查幕後犯罪集團及主嫌。警方補充，45歲陳姓住戶已就醫治療，需留院觀察。這8名惡煞在街道繞行製造噪音，還圍毆前來勸阻的住戶，行為實在無法無天。

