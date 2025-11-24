台中西柳橋下清晨離奇火警奪命 55歲街友疑受困雜物堆喪生

台中市大里和霧峰交界的西柳橋下，今天清晨晨傳出火警，消防人員撲滅火勢後，發現1名男子葬身火窟。消防局提供

今天清晨，台中市大里、霧峰交界的西柳橋下發生1起奪命火警；台中市消防局接獲通報，指橋下疑有雜物燃燒，警消趕抵後，發現不僅雜物與周邊雜草陷入火海，更在火勢控制後，於橋墩與河堤間的狹窄空間中，發現一名男子倒臥其中，已明顯死亡，事後查出死者是55歲的溫姓男子。

台中市消防局勤務中心是在今天清晨7點59分接獲報案，指大里、霧峰兩區交界的西柳橋發生火警，119立刻調派霧峰、大里、仁化等分隊，共4部消防車、20消防人員前往灌救。

由於橋下有許多雜草雜物與垃圾、木材，火勢剛開始相當猛烈，但消防人員強力灌救，不到10分鐘就撲滅殘火；事後清理火場時，赫然發現，橋墩與河堤間的狹窄空間中，有個男子被活活燒死，警方查出死者是55歲的溫姓男子，不排除他是街友。

指揮官富大隊長程建勳擔任現場指揮官，溫男可能在火勢初起、警消到達前，就已經罹難。上午，警方封鎖現場，會同消防局火場調查科人員進行採證，將釐清火勢是意外蔓延，或是與人為因素有關？同時進一步確認死者身分及死因。



