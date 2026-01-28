台中規畫4萬人超巨蛋 何欣純籲市府公開資訊 讓市民檢視

台中規畫4萬人超巨蛋，何欣純（中）籲市府公開資訊、讓市民檢視。（林弘笙攝）

台中規畫興建可容納4萬人的「超巨蛋」，日前正式進入招商階段，將成為全台規模最大、投資金額最高的BOT案；民進黨台中市長參選人、立委何欣純28日受訪表示，她支持蓋超巨蛋，但此BOT案規模龐大，市府應提供更多資訊，讓所有市民共同檢視。

何欣純表示，台中是全台人口第二多的城市，一定值得一座超巨蛋，但過去市府在推動相關決策時，曾有議員質疑未提出詳細、專業的評估報告，如今台中市府釋出訊息，擬以BOT模式推動超巨蛋，且投資金額可能超過500億元，創下全國新紀錄，如此規模龐大的公共工程，必須建立在專業、完整的評估基礎上。

何欣純強調，她支持蓋超巨蛋，BOT模式也支持，市府也應提供更多公開、透明的資訊，讓市民清楚了解整體規畫內容，並有機會參與意見表達，以及超過500億元BOT案的詳細資料，都應清楚說明，讓所有市民共同檢視。

