台中規範自行車租賃 「定型化契約」保障騎士權益

后豐鐵馬道-花梁鋼橋。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

后豐鐵馬道、東豐自行車綠廊及潭雅神綠園道，是全台熱門且具代表性的自行車專用道路線，去年吸引超過八百萬人次遊客造訪。確保消費者權益，台中市府觀旅局製作「自行車/電動輔助自行車出租契約書」定型化契約範本，舉辦「台中市自行車租賃業定型化契約暨行銷推廣說明會」，呼籲業者落實消費保障措施。

觀旅局長陳美秀說，目前有三十餘家自行車租賃業者提供租借服務，市府召開說明會請業者落實《消費者保護法》及「自行車租賃定型化契約應記載及不得記載事項」等規定，確保消費者權益，協助業者了解租賃過程中應明確揭露的事項，包含租賃條件、保險資訊、消費者權利義務以及事故處理程序等。

觀旅局說明，完成「投保資訊揭露」及「使用市府所訂契約範本」兩項基本要件的自行車租賃業者，市府於「台中觀光旅遊網」自行車專區公告，搭配線上及主題活動宣傳，提供消費者參考。

后豐鐵馬道花梁鋼橋、九號隧道部分路段救援不易的情形，已請租車業者協助，向消費者宣導下載「消防防災e點通」APP，留意自行車道里程或明顯標誌，以利緊急狀況發生時即時通報位置，提升救援效率。