台中親子景點｜開箱台中新地標 台中海洋館門票、交通、必看展區懶人包

最新台中親子景點在這！結合了教育、休閒與觀光功能的台中海洋館，建築設計由台中梨山的石頭為發想，勾勒出令人過目難忘的外觀，更透過多元的展示手法與互動式活動，重塑民眾對水文生態的認知，不僅是親子出遊的好去處，也成為近期中部旅遊中不可錯過的景點，而日前台中海洋館開幕試營運中，我們整理出幾個主要亮點與參觀注意事項，幫助大家更有效率地安排旅程。

交通方式？門票多少錢？台中海洋館介紹一次看！

以推廣海洋教育與生態保育為主軸的台中海洋館，共計五層樓，包含八大展示區，希望藉由融合創新與開放式的展示手法，打破傳統水族館的框架。台中海洋館鄰近梧棲觀光漁港，搭乘台中市區公車可選擇178、179、309、679、688公車，至台中海洋館下車。目前台中海洋館採全面預約制，全票$500、優待票$400、博愛票$250、團體票$450，於2025年9月25日試營運期間參觀，全票種享八折優惠。

地址｜台中市清水區海洋路168號

營業時間｜10:00-18:00（週二休館）

電話｜04 2657 0518

台中海洋館必看亮點：首創室內開放式企鵝展示區

來到台中海洋館二樓的企鵝區，可以看到以半開放式設計的360度企鵝展示區，在這裡能近距離見到麥哲倫企鵝於水中穿梭、悠游的可愛景致。除此之外，企鵝區採階梯式座位區設計，如果大朋友小朋友逛累了可坐著休息，這區亮點是得以從不同角度欣賞麥哲倫企鵝，更是鮮少能有機會以仰望的視角觀察企鵝，喜歡企鵝的讀者千萬不要錯過這難得的體驗！

台中海洋館必看亮點：全台最大的水母展示缸

台中海洋館三樓有著全台最大的水母藝術展廳，展示缸寬達八公尺，容納近五千隻海月水母，以優雅、輕柔的姿態悠游於水中。值得一提的是，水母區運用電子投影技術，使水母影像延伸至觀眾的腳邊，讓人彷彿有種與水母一起漂浮的奇妙體驗！偷偷告訴大家，這裡不只集結了來自世界各地的珍稀水母，更展出全台唯一的烏鴉帽水母唷。

台中海洋館必看亮點：室內人工濕地展示區

泥灘地是濕地生態系中非常重要的一環，台中海洋館因此精心打造全台首座室內人工濕地，更開放民眾親自以雙腳踏入，不僅有電子模擬腳踏在濕地上的動態效果，還可以走進泥灘區（設有沖洗區），在一小時的時間內充分體會潮汐漲退，感受濕地隨著時間的變化，與此同時也能觀察彈塗魚、花園鰻、招潮蟹等各種濕地生物，深入地了解生態系統的奧妙。

台中海洋館必看亮點：鯊魚巡遊

鯊魚來了！二樓的鯊魚巡遊區，以360度全透明無邊際展缸，搭配電子互動牆和光影投影，黑鰭鯊就在你眼前游來游去！另一方面，台中海洋館希望透過多元的參觀視角跟沉浸式的參觀體驗，讓大家明白由於過度捕撈、棲地破壞和魚翅貿易等因素，正不斷導致許多鯊魚族群數量銳減，藉此讓大朋友小朋友更加認識、尊重與保護鯊魚。

台中海洋館常見問題

開放參觀時間及最後入館時間？

2025年8月21日至9月25日為台中海洋館試營運期間，開放遊客參觀時間為10:00–18:00，最後入館時間則為17:00。此外，每週二為館休日，若因任何天候或其它因素而館休，將另於台中海洋館官網公告。

館內是否提供餐飲服務？可以攜帶外食嗎？

台中海洋館禁帶外食，如果有餐飲需求，可以至館內四樓的主題餐廳，還有五樓景觀咖啡廳以及一樓咖啡飲品吧。

