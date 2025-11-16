台中親子活動充氣城堡突消風 孩童驚嚇腳擦傷廠商道歉

「翔童樂馬戲團」大型親子活動現場設有二層樓高的充氣城堡，過程中突然瞬間洩氣，導致一名孩子右腳輕微擦傷。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍／台中報導

「翔童樂馬戲團」大型親子活動十五日晚在台中市西屯區安和公園舉行，現場設有二層樓高的充氣城堡，過程中突然瞬間消風，導致一名孩子右腳輕微擦傷，幸無大礙，廠商急忙道歉，表示電線被外力扯斷、插頭直接斷裂所致。

由台中市低碳發展協會主辦的「翔童樂馬戲團」大型親子活動，十五日晚間在安和公園舉辦，現場設有二層樓高的充氣城堡，深受小朋友的喜愛，但近八時許充氣城堡突然消風，大家都受到驚嚇，一名孩子右腳輕微擦傷，而廠商除緊急道歉，表示為電線遭外力扯斷所致，承諾類似事件不再發生。

廠商表示，其中一位小朋友受到驚嚇在家長陪同下，已協助前往服務台的救護站做初步觀察，後續也有至醫院進一步檢查，經過醫生確認狀況良好無大礙。他們也持續與家長保持聯繫，關心孩子的情況。

廠商說，為避免類似情況再次發生，往後將加強人手配置，安排更多工作人員在現場巡查與看顧，確保設備運作安全、讓家長與孩子都能安心遊玩。對於這次事件造成的不便與驚嚇，他們深感抱歉，後續一定會更謹慎注意。