台中親子活動爆驚險意外！充氣城堡消風坍塌「1童腳擦傷」 家長驚呼：差點出事

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

台中安和公園昨（15）日舉辦「翔童樂馬戲團」大型親子活動，然而晚間8時發生充氣城堡突然洩氣意外，險些讓城堡中的小朋友跌落，許多孩童也受到不少驚嚇，所幸現場父母反應快，迅速撐起城堡，有驚無險。協辦活動的立委廖偉翔表示，充氣城堡因電線被外力扯斷，導致設備突然消氣，造成一名孩子右腳有輕微擦傷，未來辦活動會加強現場人力與設備保護，避免類似狀況發生。

台中安和公園昨日舉辦「翔童樂馬戲團」親子活動，然而晚間8時發生充氣城堡突然洩氣意外，險些讓城堡中的小朋友跌落，許多孩童也受到不少驚嚇。（圖／翻攝廖偉翔臉書）

「翔童樂馬戲團」第二彈親子活動由台中市低碳發展協會主辦、廖偉翔服務處協辦，昨日在台中安和公園舉行。然而，深受孩童喜愛的充氣城堡在晚間8時瞬間消風坍塌，許多正在城堡中玩耍的小朋友被包住、動彈不得，不少人受到驚嚇嚎啕大哭，所幸現場家長急忙撐起城堡，把小孩帶出來，無人明顯受傷。

事發影片在網路上流傳，引發網友質疑公園的活動安全設施是否充足。一名帶孩子到現場的民眾在Threads上發文表示：「嚇死我了，小孩說要再玩一次結果把他帶走後1秒，滑梯倒了，裡面ㄧ堆小孩」，許多網友也在貼文下方留言表示，充氣滑梯很危險，若突然坍塌很容易造成小孩受傷，甚至窒息。

廖偉翔昨日深夜在臉書回應充氣城堡消氣坍塌事件。（圖／翻攝廖偉翔臉書）

對此，廖偉翔昨日深夜在臉書回應，活動現場的充氣城堡因電線被外力扯斷、插頭直接斷裂，造成設備突然洩氣。目前確認有一名孩子右腳有輕微擦傷，服務人員已陪同到醫院檢查，並協助關心、安撫另一名受驚嚇小朋友，團隊也會持續關心家長與孩子的狀況。廖偉翔強調，已要求廠商和活動團隊，未來加強現場人力、巡視動線，做好設備保護，避免類似狀況發生。後續家長有疑慮，孩子有任何不舒服，服務處皆會全力協助。

