台中親子活動驚見絕命終結站！遊戲「充氣城堡」消風 吞噬玩耍小朋友

「充氣城堡」消風導致許多正在玩的孩童跌落。（圖／翻攝自Threads @ni3222222）

昨（16）日晚間，台中低碳發展協會在西屯區安和公園舉辦「翔童樂馬戲團」大型親子活動時，受小朋友歡迎的「充氣城堡」突然消風，導致許多正在玩的孩童跌落，現場一度混亂，所幸許多未造成人員受傷。經主辦單位初步了解，由於充氣裝置的電線遭到外力扯斷，導致無法立即復電順利充氣。

「充氣城堡」發生消氣意外。（圖／翻攝自Threads @ni3222222）

昨日晚間8時許，許多家長帶著孩童前往西屯區安和公園，參加「翔童樂馬戲團」親子活動，其中現場有「充氣城堡」遊戲，吸引大批小朋友歡迎，許多孩童都在「充氣城堡」上玩耍。未料，此「充氣城堡」突然間發生消氣意外，險些讓正在玩的小朋友跌落，所幸後來並無人受傷。

意外發生後，有家長將現場畫面拍下上傳至網路上，驚呼「嚇死我了，小孩說要再玩一次，結果把他帶走後1秒！滑梯倒了！裡面ㄧ堆小孩」、「想到把我兒子抱走後三秒就倒掉，感覺像在演絕命終結站」，不禁讓外界質疑，設在公園的活動設施是否符合安全標準。

許多孩童在「充氣城堡」上玩耍時遭吞沒。（圖／翻攝自Threads @ni3222222）

貼文曝光後引發熱議，有網友留言回應「完全沒有管制，樓梯一個人爬的位置平均塞了三個人，好幾個小孩都坐在上面不滑下來…，沒有工作人員看著」、「嚇死了、我在現場！」、「我聽到有個小女孩在遠處，一直撐著那個氣球不肯放棄，我很怕那個小女孩會不會因為氣球塌下來而窒息」。

廠商現身說明意外發生原因。（圖／翻攝自Threads @ni3222222）

事後「充氣城堡」廠商也現身回應，接獲通知後已立即到場查看，確認意外發生原因為電線遭到外力扯斷所致（插頭直接斷裂），導致無法立即復電。其中有位小朋友受到驚嚇，事後在家長陪同下，已由我們協助前往服務台的救護站初步觀察，後續也有至醫院進一步檢查，目前經過醫生確認狀況良好無大礙。我們也持續與家長保持聯繫，關心孩子的情況。

廠商強調，為避免類似情況再次發生，我們將加強人手配置，安排更多工作人員在現場巡查與看顧，確保設備運作安全、讓家長與孩子都能安心遊玩。對於本次事件造成的不便與驚嚇，我們深感抱歉，後續一定會更謹慎注意。

