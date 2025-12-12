台中親子館5倍增! 東勢親子館開幕 供臨托.玩具借用

中部中心/王俞斐、林賢明、蔡枘埏 台中報導

台中市第20座親子館正式開幕，坐落在台中東勢客家樂活園區內，打造六大遊戲區，讓小朋友可以盡情放電，也提供玩具借用和臨托服務，兼具玩樂和學習功能，讓家長能夠彈性育兒，不受氣候限制。





台中市第20座親子館！東勢親子館開幕 供臨托服務、玩具借用

台中市第20座親子館東勢親子館開幕 提供臨托服務、玩具借用(圖/民視新聞)





爸爸媽媽，帶著小小孩，在親子館內，參與手作活動，還有免費遊具，讓小朋友，盡情放電，台中東勢親子館，12日正式開幕，這也是台中市，第20座親子館。

廣告 廣告





台中市第20座親子館！東勢親子館開幕 供臨托服務、玩具借用

親子館坐落在客家樂活園區內 兼具學習與玩樂功能讓家長彈性育兒(圖/民視新聞)









這座親子館，坐落在客家樂活園區內，館內規劃圖書、體能、光影六大遊戲區，除了有免費遊具和主題活動，也提供玩具借用、臨托等服務，兼具學習與玩樂功能，讓家長彈性育兒。





台中市第20座親子館！東勢親子館開幕 供臨托服務、玩具借用

台中市府表示未來將持續在各個行政區打造大型室內空間 讓0到6歲的幼兒快樂成長(圖/民視新聞)













市府補充，若是碰上雨天或是氣候炎熱，親子館就能發揮作用，提供家長育兒場域，未來也將持續在各個行政區，打造大型室內空間，讓0到6歲的幼兒，快樂成長。





原文出處：台中市第20座親子館！東勢親子館開幕 供臨托服務、玩具借用

更多民視新聞報導

小宅化踩煞車？台中購屋坪數連兩年放大

台中霧峰親子館溫馨開幕 "貓頭鷹主題"童趣滿滿

肖想「82分潤被拒」罵老闆！女大生抱怨文被砲爛

