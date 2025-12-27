台中親親戲院前嚴重車禍 騎士倒臥馬路命危

昨晚台中市北區北屯路親親戲院前，發生一起嚴重車禍。（圖／東森新聞）





昨晚台中市北區北屯路親親戲院前，發生一起嚴重車禍，一台轎車迴轉時，疑似視線被車流擋住，不甚與2名騎士發生碰撞，其中一名男騎士摔車倒臥馬路上，腳部骨折失去呼吸心跳。

灰色轎車車門凹陷，周圍還躺著兩輛機車，部分車殼零件噴飛，地上留有長長的磨擦痕跡和大片血跡，台中市北區北屯路親親戲院前，26日晚間發生嚴重車禍，造成兩名騎士受傷，其中一名50歲男騎士，摔車倒臥馬路上，腳部骨頭外露，失去呼吸心跳。

民眾：「只有聽到碰一聲，問題是卡車擋著。」

周遭店家都表示聽到了碰撞聲響，事故會發生，根據肇事的轎車駕駛表示，當時他準備迴轉，卻被大量車流量擋住視線，沒有看到直行的2名騎士就發生碰撞。

肇事駕駛 ：「車子擋住我看不到，結果他大（騎士）很快就剛好過去，他有看到只他可能是騎太快閃不及啦。」

而現場轉角處還有一輛貨車，違規停在路邊。

貨車駕駛：「我在包便當的時候，聽到碰撞的聲音，完全沒有碰到我的車啦，但我就是算違規停車，可能視線上，有點死角或是什麼。」

究竟貨車駕駛有無肇責，以及事故發生原因，警方正在調查離情。

