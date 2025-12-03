台中討債反被毆 汽車美容店7打3

台中市東區十甲東路一家汽車美容店25日凌晨上演全武行，因40多萬元債務談判破裂，被控欠債的29歲黃姓女子找6名友人助陣，持鋁棒、木棍痛毆前來討債的24歲徐姓男子與同行兩名友人，造成徐男3人受傷送醫，也讓鄰近住戶嚇得報案，警方啟動快打部隊將涉案7人逮捕到案依法送辦。

事件發生於昨天凌晨2時50分左右，附近民眾聽見喧鬧、打鬥聲音，嚇得連忙報警，市警局第三警分局接獲報案指稱「有6、7個人以上在打架，情況很激烈」，20名快打警力火速趕到案發現場。

警方到場時，發現店面鐵門緊閉，但不停傳出鬥毆聲，現場員警喝令開門，裡頭頓時安靜無聲，警方隨後試圖開門進去未果，聯絡消防人員準備動手破壞鐵捲門時，屋內的人才慌忙開門乖乖就範。

警方調查，整起事件起因黃姓女子積欠40萬元，與徐姓債主約在店內談判，原本只是口角衝突，雙方愈吵愈激烈，最後一言不合變成大亂鬥。

黃女談判過程找來34歲洪姓友人幫忙，洪又找來5名朋友到場助陣，雙方起衝突時，黃女與洪男等7人揮舞鋁棒、木棍，對徐姓男子等3人一陣痛毆，即便徐男等人求饒，洪男一群人仍未停手，並亮出武士刀威嚇，徐男3人被打到頭破血流，所幸警消人員即時到場協助就醫，3人經治療已無大礙。

警方查扣4支鋁棒、6支木棍、1支鐵鎚及毒品K他命等，警詢後，洪男等7人依妨害自由、聚眾鬥毆及毒品罪嫌移送台中地檢署偵辦。