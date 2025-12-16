台中設計周TFSD未來空間設計競賽 南應大拿下1金1優選2佳作

南應大室設學生莊家瑋與賴來彥設計作品「ChronoGrid 25－為台北車站創造新的交流平台」，榮獲ＴＦＳＤ建築組金獎及室內設計組優選。 （南應大提供）

記者汪惠松∕永康報導

台南應用科大室內設計系學生參加「台中設計周ＴＦＳＤ未來空間設計競賽」，表現亮眼，共有兩組學生團隊於建築組與室內設計組榮獲一金、一優選、二佳作獎項。

南應大學生參加未來空間設計賽，其中一組由學生莊家瑋與賴來彥設計作品「ChronoGrid25–為台北車站創造新的交流平台」，同時榮獲建築組金獎及室內設計組優選。作品以台北車站作為研究基地，回應其作為全台最重要交通樞紐所承載的多元族群與文化交會現象。

設計以「時間（Chrono）」與「經緯網格（Grid）」為核心概念，透過屋頂語彙、空橋系統與多層次公共空間重新梳理動線，並引入共享工作站、展覽交流、景觀餐廳與多元交通設施，打造一座結合新舊意象、促進文化互動的城市交流平台。

另組由方翊與徐志文同學設計之作品「Green Fusion–未來農場開創台灣糧食自主新格局」，獲得建築與室內設計兩組佳作。作品聚焦台灣農地減少、勞動力老化與糧食自給率偏低等議題，提出結合智慧農業與都市空間的未來農場構想，打造兼具生產、教育與展示多功能農業場域，呈現城市與自然共生的新型態。