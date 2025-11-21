台中設計旅店大廳溜滑梯超吸睛 得獎無數國旅住宿亮點

大廳溜滑梯成為旅客打卡熱點，也是台中親子旅遊住宿的熱門選擇（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

旅遊中心/綜合報導

台中住宿推薦 溜滑梯大廳成話題熱點

你可能在社群上看過這張照片：在帶有時髦感普普風的紅白色空間裡，一條27公尺的不鏽鋼溜滑梯，從二樓蜿蜒而下。伴隨著歡快驚喜的笑聲，小孩從高處滑下，大人則在一旁拍攝錄影，捕捉美好回憶的瞬間。

有些人覺得這是遊樂園裡的景象，有些人相信這是現代美術館才會出現的裝置藝術，而這些猜測或許都是對的。這個兼具趣味與藝術感的空間，實際上便是台中特色旅宿紅點文旅 RedDot Hotel的大廳一隅。

走出飯店即可抵達柳川、中華夜市等景點，台中中區住宿的便利性一覽無遺（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

老飯店翻新 打造中區特色住宿

溜滑梯飯店紅點文旅的前身，是成立於1979年的「銀河大飯店」，這間充滿歷史的老飯店曾經風光一時，但隨著時代變遷逐漸沒落，幾乎走到停業邊緣。直到 2014 年，設計師以大膽的視覺元素和前衛的設計語言，將這棟老建築徹底翻新，打造充滿時髦現代感的台中特色旅宿。



在當年「設計旅店」這個詞還不流行，但這間台中旅店的破繭重生，立刻引爆話題。開幕後即被英國每日郵報評為「全球最好玩的飯店」，甚至登上《天下雜誌》專題報導，成為台中文創旅館改造的代表作品。

台中文藝旅宿新風貌活潑設計打造明亮安心感

隨著台中旅宿市場變化，紅點文旅 RedDot Hotel在 2024 年再次進行全面優化。這次的改造，由義大利波隆那插畫首獎得主藝術家鄒駿昇操刀，直接以「紅」、「點」的視覺貫穿整體設計，從空間流線、色彩配置到燈光氛圍，都更加簡潔、明亮，符合疫情後消費者對於簡約與安全感的追求。

在設計感十足的公共空間自在休憩，體驗人氣十足的台中親子飯店氛圍（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

台中親子友善飯店 精心設計中區IG打卡景點

為了服務家庭旅遊客群，紅點文旅精心打造位於二樓的公共空間「有丘」，結合了藝術亮點「美好藝廊」同時融合台中獨特的歷史地景「墩」，以草坪山丘營造出綠意盎然的休憩空間，在與Yogibo懶骨頭品牌的合作計畫下一起實現在客房以外的空間，為旅客打造更全面與自在的舒適體驗。



對於空間美學的用心，讓這間台中設計旅店人氣屢屢榮獲各大獎項，包括：TID 台灣室內設計大獎、金點設計獎、德國 iF 設計大獎，以及被英國2025 TRAVEL & HOSPITALITY AWARDS 評選為「台灣年度最佳當代飯店」。先前於2020 年，更是《米其林指南旅館評鑑》推薦的台中設計旅店，這些獎項都再再證明了紅點文旅在台灣設計旅店裡的獨特地位。

台中飯店早餐推薦精緻餐食與客房設計巧思

紅點文旅另一項受到住客高度評價的特色，是主打「誠食」概念的台中必吃飯店早餐。主廚團隊依季節更新菜單，並貼心設計適合不同飲食需求的選項。房間細節同樣充滿驚喜，每間房內配有膠囊咖啡機、小農茶包，以及與台灣、日本設計品牌跨界合作的備品與家具，從小物件到大傢具都能看出巧思。這種如同室內設計策展等級的用心，正是紅點文旅能在台中設計旅宿市場脫穎而出的原因。

質感滿滿的房型結合在地品牌家具/飾設計，營造台中人氣住宿的獨特體驗（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

台中飯店推薦 交通方便的市中心住宿精選



此外，紅點文旅的地理位置也十分便利。這間台中中區飯店位於市中心精華地段，步行即可到柳川水岸、中華夜市、第二市場等景點，餐食選擇涵蓋必比登美食與在地小吃，對想體驗台中獨旅的遊客來說，這裡無疑是個兼具便利的住宿選擇。



從一間歷經時代更迭的老飯店，到如今國際媒體爭相報導的台中人氣旅店，紅點文旅用創意與執行力，寫下了一段精彩的品牌故事。不只是遊樂園、不只是藝術空間，也不只是旅館，更是一個融合歷史、人文與創新思潮的台中旅遊新地標。



想更快掌握旅宿特色嗎？這裡為您整理了幾個重點



Q1：【紅點文旅】適合帶小孩入住嗎？

A：【紅點文旅】是一間備受好評的台中親子友善旅館，大廳的溜滑梯和二樓「有丘」空間深受家庭喜愛，週六不定期舉辦手作創意體驗，並規劃專屬家庭房型，讓父母與孩子能在旅程中共享安全又有趣的住宿體驗。



Q2：【紅點文旅】的早餐有哪些特色？

A：這裡的早餐並非Buffet模式，而是以在地食材與清爽風味為基礎的輕食套餐展現，強調「誠食 × 在地 × 清爽」受到旅客一致好評。



Q3：【紅點文旅】的位置對旅客方便嗎？

A：飯店位於台中市中區，附有免費特約停車場，周邊有柳川、中華夜市和第二市場，走路即可抵達多處美食與景點，同時飯店提供單車免費租借服務，增加深度旅遊的便利性。



Q4：入住【紅點文旅】有什麼優惠方案？

A：【紅點文旅】與高鐵合作推出聯票專案，透過官網訂房即可享有台灣高鐵訂票折扣最低可至7折，讓旅客在規劃台中旅行時能同時節省住宿與交通成本。



【紅點文旅 RedDot Hotel】

地址：台中市中區民族路206號

聯絡電話：04-2229-9333

官方網站：https://rink.cc/y1chr

官方 Facebook：https://rink.cc/h5b95

官方 Instagram：https://rink.cc/6ziaq

Google 地標：https://rink.cc/y8uzu

（最新資訊請以商家公告為準）