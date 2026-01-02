台中診所工地意外！66歲男3樓鷹架墜落頭重創命危 疑未綁安全帶釀禍

記者潘靚緯／台中報導

台中市大里區一處工地發生意外，一名工人從3樓鷹架墜落，當場失去呼吸心跳。(圖／翻攝畫面)

台中市大里區一處工地，今(2)日上午10點左右發生意外，一名66歲盧姓男子施工時不慎失足，從3樓鷹架掉落到2樓，頭部受到重創，當場失去呼吸心跳，所幸緊急送往大里仁愛醫院救治，目前已恢復呼吸心跳，但仍未脫離險境。初步了解，是工人未綁安全帶、現場未設置安全護欄導致墜落。

66歲盧姓男子在3樓鷹架施做外牆補強工程時，不慎墜落，經送醫已恢復生命跡象。(圖／翻攝畫面)

台中市消防局今(2)日10時42分獲報，大里區永隆八街一處建築工地，為診所及住家混合的7層樓住宅，盧姓工人在施作外牆補強工程時，不慎從從3樓鷹架墜落到2樓，國光分隊立即前往搶救，到場時發現患者已無呼吸心跳，立即給予急救處置後，火速送往大里仁愛醫院搶救。

工人墜落高度約170公分，因未綁上安全帶，鷹架也未設置護欄導致墜落。(圖／翻攝畫面)

警方到場初步調查，盧姓男子跌落高度約一層樓高度、170公分左右，頭部傷勢較為嚴重，雖然送醫搶救已恢復心跳，仍在觀察治療中。至於詳細意外發生原因，有待進一步調查釐清。台中市勞動檢查處處長邱怡川表示，初步勘驗是因為工人施工時未繫上安全帶，現場也未設置安全護欄，若確定違反職安法，將開罰3萬元並勒令停工。

