台中詐騙財損逼近50億 議員黃守達疾呼成立「防詐台中隊」

【民眾網諸葛志一台中報導】台中市議會市政總質詢，市議員黃守達指出，詐騙日益猖獗，光是去年台中人被詐騙的金額就高達48.5億，非常驚人。網路詐騙更是重中之重，黃守達要求台中市政府成立「防詐台中隊」，落實疑似詐騙內容的通報機制，從源頭阻詐，守護市民財產。

黃守達指出，根據統計，113年台中詐欺案件總財損金額高達48億5,237萬元，113年詐欺案發生1萬5,879件，破獲6,284件，破獲率為39.57%，六都最低。

黃守達認為，顯然破獲率還有進步的空間，但重點還是源頭防治。一旦詐欺案件發生，實務上很難抓到犯人，就算破獲，錢也不一定追得回來；再者送到司法體系，偵查與審判業務已經非常繁重，司法量能幾乎被詐欺案件淹沒。

黃守達強調，詐騙樣態前幾名，包含投資詐欺、假網路拍賣（購物）、假愛情交友、假冒機構，都跟網路犯罪息息相關，所以防治重點是加強跨局處的聯繫。並不是只有司法警察機關是通報的主體，據《詐欺犯罪危害防制條例》規定，平臺所刊登或播送之內容有涉及詐欺犯罪嫌疑情事者，數位經濟相關產業主管機關或各目的事業主管機關都可以通報要求約束、下架，防詐絕對不是只有警察局的事。

黃守達說明，許多詐騙事件都是連動發生，台北市現已成立「防堵網路詐騙廣告專責小組」開發相關AI工具，協助詐騙內容的蒐報，台中市也應該朝此方向努力。

黃守達指出，中央數位發展部已建置「網詐通報查詢網」APP，任何人都可以使用該APP進行網路疑似詐騙的通報，從APP內容可以發現，包含北屯區公所、文化局、教育局，甚至是盧秀燕市長的頭像，都曾被冒用於詐騙內容，對此，市府有必要嚴陣以待。好的政策工具也應該進一步推廣使用。

黃守達要求，台中市政府應該成立「防詐台中隊」，包含警察局、數位發展局、法制局，建立3+N的體制，加強各局處的整合與聯繫，並進一步強化防詐宣導，讓N不只有公部門，全民也共同加入防詐行列。