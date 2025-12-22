台中警分局強化校園周邊維安 守護學童安全

台中市警局強化校園周邊治安維護作為，在學校校門口、路口以及通學動線，人車往來頻雃處，增加見警率提高即時應變。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

台北隨機攻擊釀嚴重死傷。台中市警察局加強護童勤務，十五個分局各依轄區特性，強化校園周邊治安維護作為，透過增加見警率與即時應變準備，守護學童通學安全。

台中市警察局指出，國小學童上、放學期間，多集中校門口、周邊路口及通學動線，人車往來頻繁，若遇突發狀況，學童難以即時因應。台中市十五個警分局各依轄區特性與學校分布情形，重點時段加強校園周邊警力部署。

大雅分局分局長劉明興昨日上午到大雅區大明國小實地視導，各派出所落實「校園安全走廊」巡視，將巡邏能量延伸至校園周邊死角與巷弄。東勢警分局長蘇玉坪表示，結合豐原客運在車站周邊進行警力展示，透過警用機車、巡邏車及制服警力的可見性，提高嚇阻效果。