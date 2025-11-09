台中警助尋回手機 日籍旅客讚台灣警察太厲害

（中央社記者蘇木春台中9日電）1名日籍旅客來台出差，前天晚間搭乘計程車到台中某飯店，下車才發現遺落手機。經飯店協助報案，員警調閱監視器尋回手機，他領回時直呼台灣警察太厲害，不斷向員警致謝。

台中市警局第二分局今天表示，育才派出所7日晚間9時30分，接獲北區太平路上某飯店報案，稱1名63歲男性日籍旅客當晚搭乘計程車抵達飯店，下車後才發現手機遺忘車內，因不記得車號而陷入慌亂。

警方得知後，立即調閱周邊路口監視器畫面，逐一比對相關車輛與時間軌跡，最終成功鎖定日籍旅客搭乘的計程車，駕駛接獲通知後主動配合，將手機送至派出所。

日籍旅客得知消息前往派出所領回手機，難掩激動與感動。他表示，來台出差發現手機遺失相當慌張，直呼：「台灣警察真的太厲害、太親切」，並不斷以中、日文向員警致謝。（編輯：蕭博文）1141109