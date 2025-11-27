台中警匪追逐！包腿刺青通緝男深夜狂竄 跑輸10公斤裝備警員

〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區深夜上演警匪追逐！一名半甲、包腿刺青的22歲陳姓男子，被警方攔查時佯裝配合卻突然拔腿狂奔，途中甚至甩掉拖鞋加速逃命，而員警雖身背10公斤裝備，仍徒步在後方追趕，陳最後因體力不支在巷弄內落網，警方查出陳是詐欺通緝犯，已被判刑6月得入監執行，警詢後解送歸案。

台中第六分局何安所巡佐洪茂益與員警何叡棋、鍾勝雄，前天深夜在中清路與經貿八街口執勤時，發現一輛轎車違規左轉攔停，盤查過程中發現後座陳姓乘客神情緊張、反應遲疑，立即請其下車配合查證身分，陳男先是假意配合，卻不斷以「想上廁所」為由拖延，接著又稱要拿證件，趁機打開車門、緊抓手機拔腿狂奔。

過程中陳甚至直接甩掉拖鞋，赤腳衝刺進入巷弄深處亂竄，警員何叡棋身背超過10公斤裝備、戴著安全帽，仍毫不猶豫追了上去，深夜街道間瞬間響起激烈腳步聲，兩人穿過草叢、停車場、彎曲巷弄上演追逐戰，陳男奔跑時氣喘聲不斷，偶爾回頭張望，腳上的包腿刺青在路燈下晃動「快跑」，試圖擺脫追捕，但體能卻逐漸跟不上。

追逐約300公尺後，陳男終於因體力透支跌倒，警方也隨即上前壓制，成功將人逮捕，經查，陳因詐欺案遭判刑6個月得入監服刑，今年9月被發布通緝，為逃避刑責才會心虛企圖逃逸；第六警分局呼籲，民眾若發現可疑人士或通緝犯蹤跡，應立即通報警方，不要心存僥倖或協助藏匿，以免誤觸法網，共同維護社會治安與公共安全。

