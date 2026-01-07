台中警友站副站長涉七期豪宅虐殺 否認殘忍拔牙遭質疑

曾任台中警友站副站長的劉姓男子，與劉姓、石姓同夥涉嫌在七期豪宅虐死許姓男子，7日由國民法庭審理。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍／台中報導

台中市第六警分局警友站劉姓副站長，一一三年夥同另一名劉姓男子、石姓男子和林姓少年，聯手拿鋁棒、鐵鎚等十種凶器將二十八歲許姓助理凌虐致死，台中地院國民法庭本週審理，七日上午安排主嫌劉男和另一名劉姓友人作證，二人強調當時因持續吃梅片、抽Ｋ菸，已經「茫、飄」，見許男狀況不對有對他ＣＰＲ急救，劉姓主嫌並辯稱沒拿老虎鉗拔死者牙齒、指甲，認為石男和林姓少年的證詞有誤，法官質疑「那為何老虎鉗上有許男的血跡？」劉男則稱是老虎鉗在現場拿來拿去沾到的。

廣告 廣告

檢方起訴指出，劉姓主嫌一一三年十月十八日在七期豪宅內，與劉男、石男及林姓少年，強脫許衣褲，拿鋁製球棒、榔頭及尖刀攻擊，還逼用毒品、持老虎鉗拔牙，涉嫌活活虐死對方，檢方依凌虐致死起訴。

台中地院國民法庭七日開庭，劉姓男子作證表示，現場的空氣槍是他帶來要送給劉姓主嫌，有拿出來嚇死者，並稱自己透過許男叫傳播小姐，但拿一萬七千元給許男，許男卻私吞沒有交給經紀公司，不過這並不是打他的主因。

劉男強調，十九日當天上午九時發現許男狀況不對、身體冰冷，石男和他都有持續幫死者ＣＰＲ急救，並說當時持續吃梅片、抽Ｋ菸，還有喝毒咖啡，身體已經覺得「微茫、會飄」，至於手機對話表示「不想太早玩死他」、「弟弟被打很慘，門牙被拔光、四肢都打斷了」，則是和女孩子對話比較誇張的說法。

劉姓主嫌則稱，當天因許男跟他要九萬元，表示前妻在樓下等馬上需要這筆錢，許男一直糾纏，加上叫傳播小姐的錢不清楚，雙方因此起衝突才聯手拿球棒、鐵鎚打他，並稱十九日當天上午發現許男狀況不對，自己和石男、劉男都有幫死者ＣＰＲ，並稱當時用智慧手錶測量，許男還有六、七十下的心跳，直到把他救活才叫民間救護車。

劉男並強調，自己沒有拿老虎鉗拔死者的牙齒和指甲，許男的牙齒斷裂，是之前就已經斷了，不過法官質疑：「那為何老虎鉗上有許男的血跡？」劉男則稱是老虎鉗在現場拿來拿去沾到的。