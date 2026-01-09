台中警友站副站長虐殺助理 檢當庭播施暴影片求處無期

台中六分局警友站副站長在七期豪宅虐殺助理，台中地院今進入量刑辯論，檢察官當庭播放嫌犯施暴時錄下的影片時數度哽咽痛斥凶嫌泯滅人性，對主嫌具體求處無期徒刑。

台中七期豪宅虐殺命案今日下午宣判。（圖／資料畫面）

回顧此案，死者許男2024年10月18日在主嫌劉男七期豪宅向他要傳播小姐款項，雙方發生爭執劉男竟將許男關在陽台，並夥同石姓、劉姓共犯脫光對方衣服，先後持鋁棒、榔頭、皮帶、鈑手、尖刀施以凌虐，還用打火機、電擊棒及空氣槍施暴，甚至拿老虎鉗夾拔牙齒、指甲，手段極度兇殘，許男遭拘禁凌虐1天後不幸死亡，台中地檢署依凌虐而私行拘禁致死等罪起訴劉男等3人，未成年涉嫌人則由少年法庭調查。

全案起訴後由台中地院審理，今（9）日進行最後一天量刑辯論程序，公訴檢察官在庭上指出，主嫌劉男犯案時心智與精神狀態正常與服用毒品無關，不符合減刑要件，並痛批嫌犯並非一時衝動，而是把被害人視為待宰牲畜，長時間施暴以虐取樂，還將過程拍攝錄影，踐踏人性尊嚴殘忍至極。

檢方再庭上再次撥放嫌犯自行拍下的施虐畫面，影片可見許男在陽台遭嫌犯持榔頭、球棒痛毆，痛苦慘叫頻喊「救命！」嫌犯卻未因此收手，檢察官當庭哽咽表示，施虐畫面至今仍讓他無法忘懷，因為被害人在生命最後時刻仍渴望活下去，卻遭眾人無視令人鼻酸。

檢方也痛斥劉男犯後態度惡劣，竟向救護人員誆稱死者是自殘，還自稱是「警方人員」，眾人事後還清理現場滅證串供；另劉男從事地下博弈事業收入頗豐，至今尚未對死者家屬提出任何賠償，只有前天稱「抄佛經」懺悔，想博取減刑輕判，根本不是真心悔悟，最後向法官具體求處無期徒刑，石姓被告13年至14年3月，另名劉姓共犯求刑12年6月至13年9月，台中地院今下午由合議庭評議後宣判。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：1953

◆法律扶助基金會：02-412-8518

