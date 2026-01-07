台中警友站副站長虐殺助理 辯幫急救還拿手錶測心跳

台中2024年10月發生一起殺人案，六分局警友站副站長劉姓主嫌，在七期豪宅虐殺助理許男，台中地院今開庭審理，劉男辯稱沒拔死者牙齒，還有幫忙CPR及拿Apple Watch測心跳。

七期豪宅虐殺命案預計9日宣判。（圖／資料畫面）

回顧此案，死者許男2024年10月18日在主嫌劉男七期豪宅向他要傳播小姐款項，雙方發生爭執劉男竟將許男關在陽台，並夥同石姓、劉姓共犯脫光對方衣服，先後持鋁棒、榔頭、皮帶、鈑手、尖刀施以凌虐，還用打火機、電擊棒及空氣槍施暴，甚至拿老虎鉗夾拔牙齒、指甲，手段極度兇殘，許男遭拘禁凌虐1天後不幸死亡，台中地檢署依凌虐而私行拘禁致死等罪起訴劉男等3人，未成年涉嫌人則由少年法庭調查。

台中地院國民法官今（7）日上午開庭審理此案，劉男辯稱沒有拿老虎鉗拔死者牙齒和指甲，還說許男牙齒是之前就已經斷了，老虎鉗上許男的血跡「是現場拿來拿去沾到的」，甚至還提到隔天19日上午發現許男身體越來越差，自己有幫他CPR急救並用Apple Watch測心跳有6、70下，以為已救活才叫救護車。

另名劉男遭查扣手機對話紀錄曾傳給友人，寫下「弟弟被打很慘」、「門牙被拔光」、「四肢都打斷」、「我在請他全身傷口吃辣椒醬」，甚至還說「打了10幾小時」、「差不多快要被玩死了」、「不想太早玩死他」，辯稱當時與傳播小姐聊天誇大其詞「內容都是吹牛的」，而且與劉姓主嫌，吸食K他命、咖啡包等毒品連續3天，精神狀態恍惚，對於檢提問還有誰動手則說「沒印象、忘記了」，全案預計於9日宣判。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：1953

◆法律扶助基金會：02-412-8518

