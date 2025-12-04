台中警同步打詐與掃黑肅槍 689名詐欺犯落網、5千萬豪宅與土地遭扣押

記者陳佳鈴／台中報導

今年度累計查扣黑幫不法利得現金達 2,500萬元、虛擬貨幣 3,000萬元。（圖／翻攝畫面）

台中市警方啟動「全國同步打詐、掃黑及肅槍專案」行動，自11月10日至21日短短12天內，全面針對詐欺集團、幫派組織與非法槍械展開強力掃蕩，累計查獲詐欺相關犯嫌 689人、扣押不法所得達 2億7,859萬元，展現地方警力大規模打擊犯罪的強勢作為。

警方透露，其中一件交友詐欺案中，一名台中女子遭詐騙集團以感情話術誘騙匯款與虛擬貨幣投資。刑事警察大隊循線拘提車手與幣商共 5名嫌犯，並查扣泰達幣 3萬顆、比特幣自動櫃員機 4台 和汽車 2輛。另一宗高額詐欺案件，警方報請法院核准，成功扣押嫌犯名下 市值5千萬元豪宅及4筆土地，避免不法所得脫產。

台中市刑大副大隊長陳俊彥表示，台中市警方全面針對詐欺集團、幫派組織與非法槍械展開強力掃蕩，累計查獲詐欺相關犯嫌 689人、扣押不法所得達 2億7,859萬元。（圖／翻攝畫面）

在掃黑部分，警方先後將兩大幫派旗下兩名會長拘提到案。專案期間共破獲 14件、75名幫派成員，案件類型包括殺人未遂、恐嚇取財、妨害秩序等，並查獲空氣槍 5把、各類毒品近 6公斤。今年度累計查扣黑幫不法利得現金達 2,500萬元、虛擬貨幣 3,000萬元、不動產 4,500萬元，成果顯著。

肅槍部分，警方掌握情資後，在南投縣魚池鄉查獲張男非法持槍，起獲制式槍枝 2支、模擬槍 2支 及子彈 42顆。專案期間共逮捕涉槍嫌犯 10人，查扣非法槍械 10支、模擬槍 6支，甚至挖出一處改造槍械工廠。

警政統計顯示，台中市今年11月受理詐欺案件 2,022件、財損約 7億元，較去年同期分別下降 26.2% 與 51.5%，顯示防詐成效明確。另在警銀聯手攔阻部分，今年1至11月共阻詐 1,604件，成功攔阻金額達 12億元。

警方先後將兩大幫派旗下兩名會長拘提到案。專案期間共破獲 14件、75名幫派成員。（圖／翻攝畫面）

