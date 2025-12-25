台中警啟動跨年維安規劃 設6安檢點.動員700名警力

中部中心／綜合報導

北捷隨機攻擊事件，引發社會對於維安的高度關注，臺中市警局提前啟動跨年活動安全維護，已經事前在會場完成監視系統盤點、設立6處安檢點，除了原先管制的，槍枝、毒品、發光氣球、無人機等物品，今年還特別將行李箱，加入禁止攜帶名單內！

跨年舞台，已經可以看得見雛形，不過辛苦的可不只有施工人員。

多名員警，分頭對整個場區，進行巡邏，2026台中跨年晚會，同樣將舉辦在中央公園，不過1219北捷事件，引發各界對於公共安全的高度關注，台中市警察局，為了因應跨年的龐大人潮，已經提前啟動安全維護規劃。

台中跨年晚會提高維安層級 "十大危險物品"禁入場（圖／民視新聞）

台中警六分局西屯所所長王凱政：「這次我們動員警民力有700名，那安檢門有6處，我們會視人潮，請民眾到安檢門前就把口罩拉下來，進來會場禁止攜帶大型行李箱。」

針對此次跨年活動，已經事先完成監視系統盤點，同時也在制高點架設設備，即時掌握現場人流動態，在主舞台區、焰火施放區，周邊道路，實施交通管制及安檢，同時也列出多項，禁止攜帶的物品。

民視記者張喬羿：「槍枝毒品當然不行，易燃物尖銳物也都不行，而行李箱波波球還有無人機，也都在管制物品範圍內。」

台中警六分局西屯所所長王凱政：「這是以往沒有的措施，請市民朋友要特別注意，因為大型行李箱可能會，藏有一些物品，是比較難以檢查的，所以這部分要請市民朋友特別做配合。」

台中警跨年維安設6安檢點 禁帶波波球.行李箱（圖／民視新聞）

今年特別將行李箱，加入管制物品名單，並全面提高維安層級，也是希望能讓民眾，安心迎新年。

原文出處：台中跨年晚會提高維安層級 「十類物品」禁入場

