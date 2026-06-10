台中警因線上遊戲狂查60筆個資 獲緩起訴繳庫8萬元

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台中市一名員警因玩線上遊戲認識一名網友，雙方有借貸關係對方因案挨告，員警擔心自己被牽連，竟為了得知案件進度利用警用系統查了60筆個資遭送辦，近日遭緩起訴處分。

台中市警察局。（圖／資料畫面）

檢方調查，黃姓員警（28歲）自2017年至2024年間在台中市警局第五警分局東山派出所服務，因勤餘時間玩線上遊戲認識一名玩家郭姓男子，2人之間有金錢借貸關係，未料郭男遭另名蘇男等人提告詐欺，郭男擔心自己被通緝，便請黃員幫忙查詢。

黃員除了幫郭男查詢資料外，也怕自己因與對方帳戶有資金往來遭受牽連變成警示帳戶，竟異想天開於2023年1、2月間，用公務電腦進入警用系統連續查詢蘇男等人個資，包括戶籍、車輛及金融帳戶共60筆相關資料，事後警政署察覺黃員登入與查詢紀錄異常將他依法送辦，黃員應訊時坦承犯行。

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檢方認為黃員利用公務帳號密碼登入警政知識聯網虛偽登載私人用途，侵害3位民眾個資與隱私以及損害警政署系統正確性，考量其無前科且未利用個資作不法用途，最後予以緩起訴處分，須支付公庫8萬元。

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