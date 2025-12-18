台中警官海邊釣魚溺水 陸海空漏夜搜救！蚵農一早發現已亡

台中市警察局魏姓警務員的遺體18日早上尋獲。讀者提供



台中市警察局1名2線3星的警務員，與友人到彰化縣伸港鄉海邊釣魚，卻驚傳溺水。搜救單位陸、海、空徹夜搜尋，今（18）日由出海作業的蚵農在離岸約1.4公里處發現魏姓警務員，但不幸身亡，詳細死亡原因由警方調查。

魏姓警務員服務於警分局保防單位。17日與友人到彰化縣伸港鄉海邊釣魚，疑在漲潮回程途中不慎溺水失蹤。彰化縣消防局17日下午4點半獲報，第一時間出動3輛消防車、1輛救護車、2艘救生艇、1台無人機及7名消防人員，同時協調海巡署及彰化縣救難協會加入搜救。

廣告 廣告

現場遺留的轎車，確認是魏姓警務員所有。18日上午6時30分，海巡人員接獲蚵農通報，指在出海作業時，於十股海域距離岸邊約1.4公里處發現失蹤者。但已無氣息，原本希望傳來好消息的家屬悲痛萬分。

台中市警察局魏姓警務員的遺體18日早上尋獲。讀者提供

更多太報報導

強吻襲胸畫面流出 台中消防小隊長被控性騷女運將

共機雷達照射日本F-15「稱如打開手電筒」 軍事專家打臉：只差扣板機

暗網瘋傳「越南屠夫」血腥分屍片！兇手落網「竟是公務員」辯詞離譜