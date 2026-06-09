台中警察節表揚績優員警！中市府實際行動挺基層：調高勤務繁重加成

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記者吳泊萱／台中報導

台中市警察局今（9）日舉行警察節慶祝大會，由副市長鄭照新代表市長主持。（圖／台中市警局提供）

為慶祝115年警察節，台中市警察局今（9）日舉行慶祝大會，由副市長鄭照新代表市長主持，感謝全體警察同仁長年守護治安、交通及市民安全的辛勞與付出，並表揚6位模範警察、6位警察獎章代表及23位績優人員。鄭照新也宣布市府核定調高的「勤務繁重加成」及刑事加給已於今日正式入帳，最高每月可增加3,880元，盼以實際行動成為基層同仁最堅強的後盾。

鄭照新表示，警察工作全年無休、晝夜不輟，台中市能持續獲得宜居城市肯定，感謝每位警察同仁堅守崗位、默默付出，以專業、紀律與使命感守護市民家人的生命財產安全。為肯定第一線員警的辛勞與奉獻，警察局依不同工不同酬等原則及勤務實際繁重程度規劃繁重加成分級，市政府對此方案表達高度肯定與支持，承諾將會持續改善及優化警察同仁辦公廳舍、應勤設備，並提供健康檢查補助等福利照護措施，成為警察同仁最堅強的後盾。

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鄭照新宣布市府核定調高的「勤務繁重加成」及刑事加給已於今日正式入帳，員警未來每月最高可加薪3,880元。（圖／台中市警局提供）

警察局也在警察節前夕交出亮眼治安成績單。在打擊詐欺方面，透過推動「警地聯防」及「異常金流分析」機制，114年成功攔阻詐騙案件2,421件，攔阻金額高達15億餘元；掃黑方面，共檢肅治平目標293人，查扣不法金流3,918萬餘元；肅槍工作查獲各式槍枝71枝，暴力犯罪破獲率達100%；在毒品查緝方面，查獲全般毒品重量達5,194.35公斤，較去年同期大幅成長398.36%，並移送毒駕案件1,115件，亦增加87.39%，展現警方斬斷毒品供應鏈及防制毒駕的堅強決心。

警察局持續推動科技警政，運用無人機、AI影像辨識及雲端指揮系統，強化燈會、捷運場站等大型活動安全維護；同時推動「交通新3E政策」，落實重大交通違規取締及行人安全維護，榮獲行政院「金安獎」肯定，成為六都唯一獲獎城市。

鄭照新也期勉全體同仁，面對即將到來的五合一公職人員選舉，務必秉持依法行政及行政中立精神，全力投入查察賄選、防制暴力等工作，共同守護台中的民主法治與社會安定。市長盧秀燕也在警察節到來前，提早向所有堅守崗位的警察同仁致上最高敬意，感謝長年守護城市、無私奉獻。

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