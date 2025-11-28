台中警所「貓的報恩」 3貓「幫滅蛇、抓鼠」勇除害！

新奇中心／江姿儀報導



感人動畫電影《貓的報恩》真實上演！台中市和平區大棟派出所常有三隻野貓出沒，所內員警化身貓奴不時投餵。超萌貓咪們不僅幫忙派出所解決蛇害，還充分展現本能「捉老鼠」，狩獵完還會獻上獵物給員警們或是換取飼料。貓咪們的可愛模樣加上英勇事蹟，有趣的生態讓員警們哭笑不得，被民眾稱為「貓的報恩」。





台中市和平區大棟派出所位於雪山山脈，常吸引蛇類來產卵，一年出沒數量高達50、60隻。（圖／翻攝自大棟派出所臉書、雪山國家公園臉書）

台中市和平區大棟派出所地處深山，位於雪山山脈，鄰近大雪山生態園區，四周林木茂密，環境幽靜，常有野生動物出沒。根據《中央社》報導，大棟派出所因地理位置關係常吸引蛇類來產卵，小蛇孵化後在所內現蹤，一年出沒數量高達50、60隻，值班員警常嚇壞。然而派出所也有野貓「報到」覓食，分別為虎斑白貓「咪咪」、橘貓「小橘」、花貓「奇奇」。

3貓並非僅來「蹭飯」，牠們還會「為警除害」，幫忙抓蛇、老鼠，成了守護派出所的小幫手。（圖／翻攝畫面）

貓咪們並非僅來「蹭飯」，牠們還會「為警除害」，幫忙抓蛇、老鼠，成了守護派出所的小幫手，所內時常上演貓咪大戰蛇，1年消滅一半以上的蛇。派出所長謝濬紘表示，所內經常開門驚見2、3隻老鼠屍體橫躺在門口，後來才知道是貓咪們叼來「分享」的獵物，有時以此換取貓飼料，所內有趣生態讓員警們都哭笑不得。

所內時常上演貓蛇大戰，3貓勇除害畫面曝光。（圖／翻攝畫面）





原文出處：台中派出所驚見「貓的報恩」！3貓「1年幫滅30隻蛇」勇舉為警除害

