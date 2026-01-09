台中警推出4部趣味短影音 宣導婦幼安全

〔記者許國楨／台中報導〕3C產品與社群平台普及，從假交友、誘騙裸聊側錄，再到恐嚇散布私密影像，甚至延伸出各類跟蹤騷擾與家庭暴力問題，台中市警局婦幼隊突破傳統宣導框架，近日推出一系列創意短影音，內容聚焦目前最常見四大犯罪樣態，以趣味反轉貼近生活方式，將婦幼安全觀念融入劇情，讓防治觀念真正「被看見」。

「性影像篇」中，劇情模擬犯嫌假借提供免費遊戲點數為誘因，要求交換裸照或私密影像，一旦影像外流，受害者不僅可能遭散布，還會面臨金錢勒索與長期心理壓力，「影像一旦送出，就不再受你控制」。

「性騷擾篇」則點出數位通訊最容易被忽略的灰色地帶，只要言語或圖片讓對方感到不舒服、被冒犯，甚至與性有關，就可能構成性騷擾，提醒網路互動也要守住尊重與界線。

另在社會高度關注的「跟蹤騷擾篇」，動畫直白傳達一個觀念，被拒絕後仍反覆傳訊、尾隨或監控行蹤，不是關心，而是違法騷擾。

至於「家庭暴力篇」，則透過夫妻爭執失控的情境，提醒肢體拉扯、揮拳行為已可能觸法，遭遇家暴應立即撥打110，或113保護專線尋求協助。

婦幼隊表示，性暴力與騷擾型態不斷翻新，唯有提高警覺、勇於求助，才能共同守護婦幼安全與彼此尊重。

影片網址：https://reurl.cc/bNWNbl、https://reurl.cc/VmYmZA、https://reurl.cc/oK8Kov、https://reurl.cc/aMeMml

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

