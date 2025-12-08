台中警推「防詐列車」，自製６款海報進駐台鐵 鎖定通勤族高密度宣導。（圖/中市府警察局提供）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】為讓反詐資訊深入民眾生活，臺中市政府警察局日前推出創新宣導策略。由局內同仁自行設計繪製6款風格鮮明、淺顯易懂的實體海報，並與臺灣鐵路公司合作，將海報刊登於行駛中部區段的區間列車上。透過通勤族每日必經的交通工具，針對高發的「網路購物」及「假投資」詐騙手法進行高密度宣導，誓言守護市民荷包。

根據內政部警政署「打詐儀錶板」統計，今年1至11月，臺中市詐騙案件已達2萬3,244件，累積財損金額高達新臺幣113億餘元。其中，「假投資詐騙」造成的財損金額最高，「網路購物詐騙」則為發生件數及財損極高的手法。

市警局特別分享近期兩起典型案例，呼籲民眾引以為戒。臺中某老師在Threads看到貼文想買二手相機，雙方私下聯繫，對方表示要使用7-11賣貨便交易並提供連結，下單後卻顯示「未完成實名認證」，聲稱因此招致帳戶資金遭凍結，便提供線上客服，告知需配合銀行轉帳進行驗證，遂依照指示轉帳並以交貨便方式寄出金融卡，事後等不到回應才驚覺陷入「網路購物」的陷阱。

另一起案例則發生在臺中某大學生在交友軟體TINDER認識一名網友，經交流熟稔後進而慫恿至虛擬貨幣APP（俗稱狗狗幣DOGE）申請帳號投資，誆稱保證獲利、穩賺不賠，並依照指示匯款、購買虛擬貨幣，直至要提領獲利時卻無法出金，驚覺受騙，計損失新臺幣20萬元，其實投資虛擬貨幣，若標榜保證高回報及太過誘人的優惠，都可能是詐騙。類此案例層出不窮，因此市警局特別刊登防詐宣導海報，針對通勤族及年長族群聚焦宣導，呼籲民眾「麥擱被騙了」！

臺中市政府警察局表示，面對層出不窮的詐騙手法，警方除了加強查緝，更致力於「識詐」教育。此次讓防詐海報「搭火車」，就是希望利用民眾通勤的零碎時間，強化對詐騙關鍵字的敏感度。再次提醒，凡是標榜「穩賺不賠」、「高獲利」的投資，或要求「私下交易」的網購，絕對都是詐騙。若民眾有任何疑慮，請立即撥打165反詐騙專線或110查證。