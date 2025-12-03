台中第六分局近期大規模掃蕩各類犯罪，成效顯著。警方不僅逮捕一名持槍當街挑釁的裸上身男子，同時也積極打擊毒品、詐欺等犯罪活動。截至11月底，該分局已查獲15把違法改造槍枝、瓦解9個犯罪集團、破獲74件毒品案件，並逮捕482名詐欺嫌犯，查扣高達25億9000萬元犯罪所得，使該分局在全市評比中奪下三項冠軍、一項亞軍，被稱為「四邊形戰士」。

台中警揪出「裸男持槍」挑釁 全力掃蕩犯罪奪三冠一亞。(圖／TVBS)

在10月的一次行動中，台中第六分局警方與一名29歲裸著上半身的男子對峙。這名男子不僅持槍挑釁，還對著警方搖屁股表示不屑，甚至上前推擠警察。面對這種情況，警方立即採取行動，三名警察合力將嫌犯壓制在地上並逮捕。

除了處理持槍鬧事案件，第六分局也積極打擊詐欺犯罪。警方在詐欺車手收款面交時，趁機將嫌犯逮捕。此外，警方還在KTV外圍捕持毒男子，即使嫌犯棄車逃逸，警方仍成功將其上銬帶回。

台中六分局警「四邊形戰士」 查獲15槍破74毒品案。(圖／TVBS)

警方對於「炸街」擾民並打人的鬧事分子也採取嚴厲措施，循線將這些人全數帶回偵訊。這些行動展現了第六分局全面打擊犯罪的決心。

在績效方面，台中第六分局截至11月底的成果相當亮眼。他們共查獲15把違法改造槍、瓦解9個犯罪集團、破獲毒品案件74件，打詐482人，並查扣犯罪所得高達25億9000萬元。這些優異成績使該分局在全市評比中奪下三項冠軍、一項亞軍，贏得「四邊形戰士」的美譽。

台中第六分局截至11月底的成果相當亮眼。(圖／TVBS)

警方表示，他們將延續強勢破案的氣勢，全方位打擊各類犯罪集團，持續維護轄區治安，讓民眾能夠安心生活。

