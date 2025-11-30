台中警攔查騎士跨越雙黃線 發現車牌早已被註銷

台中警方在路上巡邏，發現45歲陳姓男子騎乘機車從北屯區陳平路左轉榮德路，跨越雙黃線逆向行駛，員警一查車牌發現，機車車牌已經被註銷。

員警詢問：「車主嗎？這註銷牌耶？你車牌被註銷不知道嗎？」

車主回應，「我不知道耶。」

陳男一頭霧水表示並不知情，經員警提示才驚覺沒有續保機車強制險。詢問其他民眾，多半都是收到繳費通知去繳款，平常不會注意，若遺漏忘記則希望主管機關主動通知。

台中民眾林先生說：「買機車的時候看有沒有用信箱、還什麼其他聯絡方式，讓機車的人知道說要去繳費這件事情。」

台中民眾梁小姐也表示，「提示跟叮嚀足夠多，然後可以被民眾看到收到的情況下就合理。」

警方表示，車主依法須投保機車強制險，除監理機關可處1500至3000元罰鍰外，使用註銷牌照上路舉發，將依《道路交通管理處罰條例》第12條開罰3萬6000元罰鍰。

台中市第五分局水湳所副所長林俊逸提醒，「車主務必留意強制險期限，逾期未續保除將受主管機關裁罰外，連續6個月未投保更可能被註銷車牌。民眾若不確定投保情況可向監理機關查詢，以免因疏忽遭開罰。」

警方提醒，超過6個月未投保機車強制險，公路監理機關就可註銷牌照，民眾可向公路局查詢，陳男則在繳清保險欠費後，就可領回牌照使用。

