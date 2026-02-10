台中警春節強力掃蕩！超萌警犬嗅聞一排爆乳辣妹被讚親民

台中第五分局出動2隻警犬穿梭嗅聞，展現親民形象。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 台中市警局第五分局全力執行「115年加強重要節日安全維護工作」，昨晚針對北屯區酒店、KTV及舞廳等治安顧慮場所展開高強度擴大臨檢，警犬隊「LaLa」與「Dottie」成全場焦點，穿梭於現場一整排秀出修長美腿的小姐之間，親民形象大受好評。

第五分局規劃春節前持續執行擴大臨檢及取締酒駕勤務，由副分局長帶隊前往轄內酒店、KTV、舞廳、電子遊戲場等治安顧慮場所及重要道路口執行高強度臨（路）檢，展現警方維護治安、打擊不法的決心。

第五分局共動員62名人力，還出動LaLa、Dottie兩隻警犬，以「又萌又殺」的專業模樣穿梭在酒店大廳及包廂間，現場一整排秀出修長美腿的小姐依序排隊配合身分查驗，警犬也穿梭其中嗅聞隨身物品，讓嚴肅執法中帶著親民氣息，吸引現場目光，也同步達到震懾不法的功能。

第五分局強調，雖然警犬展現親民一面，但警方打擊犯罪的決心不容置疑，透過「警、犬、民」的通力合作，不僅針對易滋事場所強力掃蕩，也同步結合「馬上安全」春節酒測專案，在高密度、高強度的路檢下，確保從即日起至元宵節期間，治安與交安都能達到全面淨化。

