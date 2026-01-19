台中警殺進尾牙現場！揭假投資「養套殺」 還能抽餐券

為強化反詐騙宣導成效，台中市政府警察局第四分局黎明派出所所長周明勳率偵查隊、志工們把握年終尾牙旺季，主動走入轄內知名婚宴餐廳，鎖定企業舉辦尾牙聚餐、人潮齊聚的時機，深入現場進行反詐騙宣導，將防詐觀念直接送到民眾餐桌前，讓宣導不再只是「聽過就忘」，而是「吃飯也能學防詐」。

台中市政府警察局第四分局黎明派出所所長周明勳率偵查隊、志工們把握年終尾牙旺季，主動走入轄內知名婚宴餐廳進行反詐騙宣導 。（圖／警方提供）

台中警殺進尾牙現場！揭假投資「養套殺」，加碼活動抽餐券。（圖／警方提供）

依據警政署「打詐儀表板」數據分析，台中市113年12月與114年12月同期相比，詐騙案件數下降幅度達19.4%，整體財損下降53.5%，顯示透過精準打詐策略，針對不同客群反覆提醒易受騙手法，並隨時更新詐騙趨勢數據，加上員警勤走地方、深入社區宣導，已有效將防詐觀念融入民眾日常生活，發揮實質成效。

台中市詐欺數據 。（圖／警方提供）

此次周所長受邀參與營造公司舉辦的聯合尾牙活動，特別針對該族群常見的「假投資詐騙」進行重點說明，經分析指出超過6成假投資詐騙被害人，最初都是在Facebook、Instagram等社群平台接觸到假投資訊息，後續更有近9成被害人被轉往LINE（含投資群組）內實施詐騙，詐騙集團常透過投放各類投資標的廣告，誘使民眾加入LINE投資群組，進行所謂「養、套、殺」三部曲，最終要求將資金匯入人頭帳戶，造成鉅額損失；此外為提高民眾參與意願，黎明派出所也加碼結合餐廳業者利用假日午、晚餐人潮最為聚集的時段，推出民眾只要填寫防詐問卷答對題目，即可獲得知名餐廳Buffet餐券抽獎資格，吸引大批民眾在排隊用餐之餘踴躍參與，不僅能試試手氣，還能輕鬆學會辨識詐騙話術，現場氣氛熱絡，活動獲得民眾一致好評。

民眾只要填寫防詐問卷答對題目，即可獲得知名餐廳Buffet餐券抽獎資格 。（圖／警方提供）

吸引大批民眾在排隊用餐之餘踴躍參與 。（圖／警方提供）

第四分局呼籲，民眾若遇到可疑投資訊息，務必遵守「不明連結不點擊、不明投資不加入、不熟帳戶不匯款」原則，並可撥打165反詐騙專線或110報案電話即時查證；現在適逢尾牙聚餐旺季，也提醒民眾歡聚之餘務必注意交通安全，切記「喝酒不開車、開車不喝酒」，平安返家，讓年終聚會開心又安心。

民眾在排隊用餐之餘踴躍參與。（圖／警方提供）

