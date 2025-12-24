台中警涉網路發表不當言論遭停職 最重恐免職

（中央社記者蘇木春台中24日電）台中市警察局某分局黃姓偵查佐，涉嫌在網路平台發文「開槍盧秀燕」言論，經檢方偵辦後向法院聲押獲准。警方今天表示，涉案偵查佐即刻起核予停職處分，最重恐記二大過免職。

台中市警察局今天表示，警方網路巡邏發現某分局偵查佐涉及網路留言恐嚇，經報請台中地檢署檢察官指揮拘提到案送辦，檢方複訊後向台中地方法院聲請羈押獲准。

警方表示，經研議對涉案的偵查佐從嚴議處，自即刻起先核予停職處分，後續由分局陳報市警局記二大過免職，再由市警局人事室召開考績委員會審議、核定；涉案的偵查佐可依法提起行政救濟。

警方表示，警察身分不因下班或使用私人帳號而有所區隔，任何涉及恐嚇、威脅、失當或影響社會觀感言行，均不被允許；台中警對於警紀要求一向採取「零容忍」立場，絕不護短姑息，從嚴行政究責、強化警紀。

黃姓偵查佐在網路上發布多則涉及重大暴力犯罪恐嚇言論，警方22日拘提到案偵辦。（編輯：黃名璽）1141224