台中警溯源破獲桃園毒品分裝場 扣證物涉案男遭訴

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

（中央社記者蘇木春台中15日電）台中警方查緝毒品案時，溯源發現王姓男子在桃園地區設置毒品分裝場，案經前往查緝，除逮捕王男並查扣市值逾新台幣百萬元毒品，警詢後將他送辦，檢方日前已依法起訴。

台中市警局第三分局今天表示，警方日前偵辦毒品案件時，經向上溯源發現30歲王姓男子，長期於桃園地區販售大麻予不特定對象牟利，立即組成專案小組偵辦。

案經警方跟監蒐證後，民國114年3月間兵分多路，前往桃園市桃園區及八德區等多處據點執行搜索，在王男的車輛及住處，當場查扣第二級毒品大麻煙彈31顆、大麻3包及大麻油7罐，總計查獲毒品毛重逾2公斤，市值約新台幣100萬元。

廣告 廣告

王男聲稱，他向張姓男子購買毒品，再自行分裝成煙彈販賣，現場另查扣加熱器、分裝工具、帳本及多支行動電話等多項證物。

全案警詢後，依違反毒品危害防制條例將王男移送台灣桃園地方檢察署偵辦，檢方今年3月間已依法起訴。警方將持續擴大追查毒品上游，以維護社會治安。（編輯：陳清芳）1150415