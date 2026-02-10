台中警犬出任務！2萌犬穿梭「美腿林」…酒店妹排排站讓牠隨便聞

記者吳泊萱／台中報導

台中市警局第五分局執行「115年加強重要節日安全維護工作」。（圖／翻攝畫面）

農曆春節將至，台中市警局第五分局全力執行「115年加強重要節日安全維護工作」，自2月9日21時起於北屯區全境實施高強度封閉式臨（路）檢勤務，針對轄內易生滋事場所強力掃蕩，全面淨化治安。而在執勤過程中，最吸睛的就是兩隻警犬，積極查緝違禁物的畫面，親民形象大受好評。

警犬隊穿梭於各包廂，仔細嗅聞舞小姐，靠靈敏嗅覺查緝不法違禁品。（圖／翻攝畫面）

第五分局分局長劉明興，規劃春節前持續執行擴大臨檢及取締酒駕勤務，由副分局長帶隊前往轄內酒店、KTV、舞廳、電子遊戲場等治安顧慮場所及重要道路口執行高強度臨（路）檢，展現警方維護治安、打擊不法的決心。

本次臨檢擴大集結「北屯守護者聯盟」，由第五分局結合警犬隊、憲兵隊、義警、民防及社區守望相助隊等單位分組同步執行，共動員62名人力，於各臨檢場所及路檢點展現強勢執法力道，有效震懾不法。

台中市警局第五分局執行「115年加強重要節日安全維護工作」。（圖／翻攝畫面）

而在執勤過程中，最吸睛的莫過於警犬隊派出的「LaLa」與「Dottie」，兩隻警犬以「既萌又殺」的專業模樣穿梭在包廂間，不放過任何可疑角落，靈敏嗅聞有無不法違禁品，親民形象廣受好評，守護大家平安過好年。

第五分局強調，本次勤務結合「馬上安全」春節酒測專案，即日起至農曆元宵止，透過各項擴大臨檢路檢勤務加強取締酒駕，掃蕩「醉」犯，透過高密度酒測與治安作為，守護市民整年的交安與治安平安。

