台中警犬耶誕裝吸睛 化身小助手宣傳防詐
記者陳金龍／台中報導
台中市東海藝術街柯比意廣場，二十五日舉辦「聖誕文創小農市集」，現場匯集文創手作、設計選品攤位及魔術秀，吸引大批民眾參與，但最吸睛的，莫過於戴上耶誕帽、紅圍巾和髮箍的警犬，除萌翻現場，警犬們還化身「防詐小助手」，透過趣味互動，將防詐觀念潛移默化地帶給民眾。
烏日警分局犁份派出所昨日應東海藝術街商圈管委會主委郭達鴻邀約設攤，並出動超人氣警犬「豆皮、ＵＨＯＯ」助陣，牠們頭戴耶誕髮箍、耶誕帽，圍上紅圍巾，萌樣吸引大小朋友爭相合影。
犁份派出所所長林正和表示，東海商圈周邊聚集多所大學，學生租屋人口眾多，加上網購習慣盛行，網路詐騙案件頻傳，統計今年一至十二月，烏日警分局共受理三百零八件網購詐騙案，其中二十至二十九歲年輕族群就占一百四十九件，學生族群則高達八十五件，顯示年輕族群對防詐資訊需再強化。
活動現場，警方設計簡單問卷搭配精美小禮物，讓民眾邊逛市集邊測驗自己的「防詐免疫力」，短短一小時，約二百份問卷迅速填完，大家邊回答邊與警犬互動，笑聲與節慶氛圍交織，讓防詐宣導變得既輕鬆又生動。
