台中警猛抓改管車開出1658件 夜晚噪音惹民怨大掃蕩

台中市民在夜晚常被改裝機車的刺耳排氣聲吵醒，影響生活品質與睡眠，為此台中市警方在2025年展開大規模掃蕩行動，根據台中市交通警察大隊的統計，全年共取締非法改裝機車排氣管達1658件，若以《道路交通管理處罰條例》規定的最低罰鍰900元計算，國庫至少收入149萬2200元，警方也與環保局及監理單位合作，舉辦157場聯合稽查，共攔檢499輛疑似噪音改裝車，其中135輛當場被裁罰，罰鍰金額達86萬4000元。

台中市警察強調，掃蕩行動針對的是經常出入特定路段、夜間聚集行駛的改裝車輛，目的不只是取締違規，更希望減少噪音對民眾生活的干擾；同時，針對噪音檢驗不符合標準的車輛，還可依《噪音管制法》處以1800元以上、3600元以下的罰鍰，形成雙重防護。

除了改裝車問題，隨著春節將至，台中警方也加強酒駕、毒駕及其他交通違規行為的取締工作，太平分局在2月5日至6日兩天內，取締酒駕2件、無照駕駛2件、使用註銷牌照1件、改裝排氣管2件、闖紅燈5件，警方提醒民眾，春節期間外出旅遊應遵守交通規則，切勿疲勞駕駛或危險駕駛，並落實行人路權，以維護自身及他人的用路安全。

整體而言，台中警方持續針對噪音車輛及違規行為展開聯合稽查，透過取締與教育宣導雙管齊下，不僅保障市民夜間生活品質，也確保春節交通安全，呈現出警民合作共創安寧環境的積極作為。

