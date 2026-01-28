台中警獵奇執法、保險套當罪證惹議 疾管署發函警示

針對台中市政府警察局日前查緝同志生活會館，並將現場搜獲之保險套列為證物一事，衛福部疾管署今（28）日正式做出回應。疾管署表示，為維護公共衛生並落實傳染病防治，將函請警政及法務單位，建議在查察任務中審酌將保險套及潤滑液列為採證證物的必要性，以避免民眾因擔憂法律風險而放棄安全性行為，進而增加疾病傳播風險。

台中警局「男警犧牲色相」宣傳惹議 ９大民團聯名譴責違法執法

此案源於臺中市政府警察局第六分局日前查緝逢甲商圈一處同志生活會館，事後分局發布新聞稿，以「難上加男」、「男警犧牲色相」等措辭進行媒體宣傳。此舉引發民間社團強烈反彈，包含台灣基地協會、台灣同志諮詢熱線、民間司法改革基金會及性產業勞動者權益推動協會等8個民間團體，於昨（27）日晚間發表聯合聲明，嚴正譴責警方違反偵查不公開原則，且執法過程極度欠缺多元性別敏感度。

8大民團也聲明指出，該案目前仍處於偵查階段，警方卻主動向媒體提供特定素材，引導新聞以「查獲大量性交用品」等獵奇標題報導。聲明強調，依據《刑事訴訟法》及《偵查不公開作業辦法》，偵查人員應恪遵不公開原則，避免媒體報導造成社會預斷。警方將查獲的防護用品拍照公開並大肆宣傳，不僅侵害當事人法律權益，更是藉由媒體公審對尚未定罪的場所進行社會獵巫，對同志社群造成二次傷害。

長期耕耘愛滋防治的台灣露德協會發今日也聲明，保險套是防疫工具，不應成為犯罪證物，更以2004年「農安街事件」為例，警方以保險套作為定罪依據，導致同志與交誼空間業者普遍不敢提供防護工具，防疫防線因而潰散。表示台中市警察局不應在成人、合意且不涉及暴力的情欲互動中，進行國家與媒體的干預、審視或標籤個人的性表達與生活方式。

疾管署憂影響安全性行為 將發函台中市警局

對此，疾管署指出，雖然尊重警方基於社會秩序維護及相關法令所執行的查察任務，但基於傳染病防治的職責，必須再次呼籲民眾採取安全性行為，並落實使用保險套及水性潤滑劑，以預防性傳染病之感染。疾管署強調，樂見相關業者在營業場所主動提供防護用品，這對於維護民眾健康安全具有正面意義。

為了確保公衛防線不因執法手段而出現漏洞，疾管署明確表示，後續將正式函請警政與法務單位，請其在防疫與預防性傳染病的考量下，共同維護民眾健康。疾管署要求相關單位應審慎衡酌將保險套及潤滑液列為採證證物的必要性，以免導致民眾或業者不敢採取必要的預防措施，最終導致疾病傳播風險上升，衝擊公共衛生體系。