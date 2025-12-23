台中警界出大事！女偵查佐嗆「在盧秀燕腦門開3槍」遭逮
張文隨機殺人案目前造成全台神經緊繃、但就在此敏感時刻，今（23日）在台中傳出有一位女偵查佐，竟在Threads上貼文表示要「直接在盧秀燕腦門開3槍讓全世界來修理他」，經她所屬的分局發現後，立即請台中地檢署指揮偵辦，檢方指揮警方將該名女偵查佐拘提到案，目前正由檢察官偵訊中，據了解她的精神狀態不佳，詳細案情仍有待檢方說明，若有更進一步的消息，《中天新聞網》會為您持續掌握。
